空中驚魂！鄰座噁男機上自瀆 她嚇壞求助竟「被要求坐回原位」

搭飛機最怕遇到雷旅伴，但如果隔壁乘客直接把座位當成「私人空間」，恐怕誰都坐不住！美國一名25歲女子日前搭乘聯合航空（United Airlines）早班機時，竟發現鄰座男子在飛行途中公然自慰。她嚇得趕緊向空服員求助，一度獲准離開座位站在走道上，沒想到班機準備降落時，竟又被要求「坐回去」，航空公司一連串的消極處理，也令她失望透頂。

綜合美媒報導，事件發生於9月3日，一名25歲女子搭乘聯合航空班機，於上午6時13分從紐約州羅徹斯特飛往紐澤西州紐瓦克。這趟航程其實不算長，飛行時間僅約44分鐘，但對她而言，這短短不到一小時卻像被無限拉長，成了一場難以忘記的惡夢。

女子向NBC News表示，坐在她身旁的是一名約35至40歲男子，對方穿著T恤和登山褲，外表看起來「相當正常」，沒想到在飛行途中，鄰座乘客竟突然開始在座位上「自瀆」！原本只是普通的清晨航班，瞬間變成讓她坐立難安的恐怖體驗。

察覺異狀後，女子立刻起身向機組人員反映，之後一度獲准待在走道上，不必繼續與男子並肩而坐。原以為只要撐到降落就能結束這場惡夢，沒想到真正讓她崩潰的還在後頭。

隨著班機準備降落，所有乘客都必須返回座位並繫上安全帶，但由於機上已沒有其他空位，空服員竟要求女子回到原本座位，也就是再次坐回剛才自瀆的男子身旁。

女子當下明確表示「這樣會讓我感到不舒服」，但得到的回應卻是，降落過程「大約只要5分鐘」。無奈之下，她只能硬著頭皮坐回去，偏偏實際降落和滑行時間比預期更久，加上座位靠近機艙後方，下機還得繼續等待，「5分鐘」最後成了更加漫長的煎熬。

女子事後回想時，懷疑對方可能不是第一次做出類似行為，「正常人不會早上6點做這種事」。她坦言，整起事件最讓她難受的，不只是男子本身的行為，而是自己明明已經鼓起勇氣向「應該幫助她的人」求助，最後卻還是被要求回到原位。

然而，讓她傻眼的還不只如此。班機落地後，該名男子並未遭到攔查，反而和其他乘客一樣若無其事地下機離開。女子下機後立刻向聯航地勤人員反映，沒想到對方冷冷回了一句：「那你要我怎麼辦？」甚至告訴她，如果要報警，應由她自己處理，讓她更加錯愕。

直到之後另一名聯航員工得知此事，才告訴女子，當天機組人員的處理方式可能並未遵循正確程序，並建議她正式向航空公司提出申訴。

女子隨後不只向聯航投訴，也分別向美國聯邦航空總署（FAA）及聯邦調查局（FBI）反映。由於航空器上的犯罪行為屬於聯邦司法管轄範圍，男子的行為也可能涉及美國針對飛行中猥褻、不雅或淫穢行為的相關法規。

至於聯航事後的處理方式，同樣沒能讓女子消氣，她表示，航空公司僅透過Email回覆申訴，最後提供100美元（約新台幣3177元）的飛行抵用金；但她這趟行程原本就花了約400美元（約新台幣12708元），等於只補償四分之一的旅費。對於一趟從鄰座公然「取悅自己」、被迫坐回原位，到事後求助又處處碰壁的經歷而言，這張100美元抵用金顯然難以平息她的不滿。