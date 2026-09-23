影／孕婦穿「會噴奶」禮服走秀！女星壓軸走秀化身母乳噴泉 網友吵翻

英國女團Little Mix前成員莉安（Leigh-Anne Pinnock）挺著孕肚登上倫敦時裝週伸展台，身上卻穿著一件「會噴奶」的特殊服裝，引發兩派網友論戰。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的莉安在迪佩察（Di Petsa）2027春夏系列發表會上壓軸登場。她身穿以哺乳為靈感打造的白色高級訂製服，胸前兩側設計成乳房造型。訂製服的內衣暗藏特殊效果裝置，讓她在走秀時從胸部噴出液體，瞬間成為全場最吸睛的畫面。

更讓人難忘的是，她並不是站在原地，而是在伸展台中央轉了一整圈，讓液體灑向周圍至少6名坐在舞台上的模特兒，畫面宛如下了一場「母乳雨」。挺著明顯孕肚的莉安則站在中央，彷彿化身掌管生命與滋養的女神，模樣十分動人。

設計師迪米特拉．佩察（Dimitra Petsa）表示，這套服裝希望探討「母性、身體與照護如何成為一種觀看的表演」，將原本私密的哺乳行為放進高度人工化的時尚伸展台中。莉安本人也相當喜歡這套造型，在社群媒體上寫道這是她「感到最有力量的一次表演」。

不過，這場表演也立刻引發兩極反應。有人認為設計將母乳與母性重新帶回大眾視線，是對女性身體與哺乳的重新詮釋；也有人認為哺乳本身是孩子成長的重要一環，不應被包裝成這種引人注目的時尚表演，更有人直呼「這不是時尚」。

莉安與職業足球員安德烈．格雷（Andre Gray）結婚，目前已經是4歲雙胞胎女兒的父母，兩人即將迎接第三個孩子。