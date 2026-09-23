影／逃亡8年竟「男變女」！土耳其通緝犯冒用姊姊身分 靠指紋才落網

土耳其一名男子因涉嫌搶劫遭判刑後逃亡8年，警方近日終於在伊斯坦堡卡德柯伊區（Kadıköy）將他逮捕。令人意外的是，警方找到他時，男子早已改頭換面多年，冒用姊姊身分，以女性外貌生活。也正是因為如此，警方在逮捕他時一度無法辨識男子身分，最後靠著指紋比對揭開男子的真面目。

據ODDITYCENTRAL報導，巴沙爾（Tuğrul Başar）2010年因冒充公務人員犯下3起搶劫案遭判刑，原本被判處3年徒刑，卻在2018年成功逃亡，此後一直躲避警方追捕。當局近期展開專門追查未服刑逃犯的行動，終於在伊斯坦堡發現他的蹤跡。

警方調查時發現，巴沙爾的姊姊住處似乎有兩名年輕女性出入，而且其中兩人外出時疑似使用相同身分。警方因此開始監視並蒐集證據，最後將調查焦點鎖定在其中一名「女子」身上。

該「女子」就是巴沙爾，然而巴沙爾如今的外貌與多年以前的樣貌差異極大，警方甚至無法單靠舊有照片辨認他。警方上門逮捕時，巴沙爾身上還帶著姊姊的身分證件，警方進行指紋比對後，才確認眼前這名「女子」就是逃亡多年的巴沙爾。

有消息稱，巴沙爾只是透過長期改變外貌、穿著與身分，打造出幾乎無法辨認的女性形象；也有報導聲稱他可能已經接受變性手術。不過，這些說法沒有獲得官方證實。

由於巴沙爾並未在戶籍系統正式更改姓名或性別，因此遭逮捕後仍將依身分證上的性別被安排至男子監獄服刑。這場長達8年的逃亡，最終不是靠舊照片，而是靠一枚指紋讓警方確認了他的真實身分。