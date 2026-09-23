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英國半失明男子無照醉酒開上高速公路 僅靠前車車尾燈狂飆241公里

聯合新聞網／ 綜合報導
男子不只沒有駕照、近乎失明，還酒駕上路。示意圖／ingimage
男子不只沒有駕照、近乎失明，還酒駕上路。示意圖／ingimage

英國警方日前在M6高速公路上攔下一名酒駕駕駛，本以為酒駕已經很過分，想不到進一步調查後發現，駕駛不僅喝醉還沒有駕照和保險，而且視力已經近乎完全喪失，讓警方也看傻了眼。

ODDITYCENTRAL報導，事件發生於6月29日凌晨，英格蘭警方在卡萊爾（Carlisle）附近巡邏時，發現一輛轎車在M6高速公路上蛇行，甚至一度開到路肩。

警方攔車後發現，駕駛霍爾（Anthony Hall）明顯喝醉，進一步確認後更發現他從未取得駕照，也沒有汽車保險。更讓警方傻眼的是，霍爾的視力在兩年前幾乎完全喪失。近日出庭時，他承認酒後駕車、無照及無保險駕駛，以及未經伴侶同意開走對方車輛等罪名。

霍爾向警方解釋，當時因為感情與經濟問題陷入困境，喝下4瓶葡萄酒後，決定開車前往蘇格蘭逃避現實。雖然他從來沒有駕照，但一輩子都在汽車相關工作環境中，因此自認知道怎麼開車。

至於視力幾乎全失又是怎麼開上高速公路？霍爾表示，自己仍然能「隱約看到燈光」，因此一路跟在一輛大型卡車後方，靠著卡車的尾燈辨認方向，就這樣行駛了約150英里（約241公里）。只是他的車輛始終難以保持穩定，最終被巡邏警方發現。

法院判處霍爾36週有期徒刑，但緩刑18個月執行，期間必須接受90天戒酒要求及相關復健計畫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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