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新婚夜離奇失蹤…新郎母載2幼孫車沉海底溺斃 恐怖案發地爆「已吞人多次」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名新郎在剛辦完婚禮時，發現母親與自己的一對幼童離奇失蹤，最終在附近沿海的沉沒轎車內發現三人的遺體。圖／AI生成
美國一名新郎在剛辦完婚禮時，發現母親與自己的一對幼童離奇失蹤，最終在附近沿海的沉沒轎車內發現三人的遺體。圖／AI生成

美國緬因州一名新郎在剛辦完婚禮的新婚之夜，赫然發現前來祝賀的61歲母親與自己的一對幼童離奇失蹤。警方獲報後展開大搜救，最終在附近沿海的沉沒轎車內發現三人的遺體。前一刻還在歡慶新婚，下一秒卻永遠失去了至親，離奇的案情與詭異的墜海路線震驚當地。

《太陽報》（The Sun）報導，這起令人心碎的案件發生在緬因州華盛頓郡。新郎彼得·格魯布（Peter Grubb）才剛與妻子舉辦完婚禮，61歲的母親莎倫（Sharon Bukulmez）於晚上8點30分左右，載著彼得5歲的女兒與3歲的兒子離開位於瓊斯伯勒的婚禮現場，準備前往約10分鐘車程外的Airbnb民宿休息。然而三人卻從此人間蒸發，讓彼得的新婚之夜變成了尋親噩夢。

調查人員透過莎倫的手機定位訊號追蹤，發現她離開婚禮後竟然朝著與民宿完全相反的方向行駛，最終一路開往瓊斯伯勒東南方的沿海小社區。警方的搜救小組順著訊號於周日早上展開海空搜尋，最後在龐德灣海域發現了沉入海底的車輛，而莎倫與兩名幼童早已在車內身亡。

令人毛骨悚然的是，車輛墜海的肖皮角路盡頭正是公共船隻下水坡道，瀝青路面直接斜斜延伸入海。該路段不僅缺乏路燈照明，且坡道與海水之間竟然完全沒有安裝任何大門或防護欄桿。雖然路邊立有大型螢光指示牌警告駕駛道路盡頭為水域，且事發當晚天氣非常晴朗無霧，但莎倫為何會無視標誌並朝反方向一路開進大海，仍是警方極力釐清的謎團。

事後彼得在接受媒體採訪時忍痛透露，警方在勘驗車輛時發現了一個讓人動容卻又心碎的細節：莎倫在車輛淹沒於冰冷海水的最後一刻，似乎正拼盡全力試圖幫助兩名孫子女從車內逃生。悲痛萬分的彼得哽咽表示，母親是醫院員工，也是他見過最善良體貼的人，而兩個孩子則是「父親能擁有最好的禮物」。當地日託中心與親友也紛紛成立獎學金悼念這對可愛的兄妹。

這起悲劇也意外扯出該地恐怖的「噬人毒咒」。科普相關道路安全資訊可知，未設閘門的船用坡道在夜間極易形成「視覺陷阱」，讓不熟悉地形的駕駛誤以為是普通道路。事實上這並非該坡道首次出事，2013年就曾有一名孕婦與同伴因迷路在暴雨中沿同一坡道衝入海中溺斃，2005年亦有車輛在此墜海。

目前緬因州警方與法醫辦案人員仍在深入調查莎倫當時是否有突發心臟病等醫療緊急狀況，或是藥物等違規行為導致意外發生。公共安全部發言人香農·莫斯（Shannon Moss）也強調，這將是一場「漫長而徹底」的調查。

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