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成人版迪士尼！神秘小島「換妻大禮包」迎賓 人妻肉慾狂歡：老公也滿意

聯合新聞網／ 綜合報導
在藍天碧海的地中海沿岸，隱藏著一座被資深玩家譽為「換妻界迪士尼」的神秘島嶼「Spicy Island」。這座私人島嶼每年夏天都會被專業成人活動機構包場兩周，將其改造為專屬成人的極樂樂園。 示意圖／AI生成
在藍天碧海的地中海沿岸，隱藏著一座被資深玩家譽為「換妻界迪士尼」的神秘島嶼「Spicy Island」。這座私人島嶼每年夏天都會被專業成人活動機構包場兩周，將其改造為專屬成人的極樂樂園。 示意圖／AI生成

在藍天碧海的地中海沿岸，隱藏著一座被資深玩家譽為「換妻界迪士尼」的神秘島嶼「Spicy Island（香辣島）」。這座位於克羅埃西亞海岸附近的私人島嶼，每年夏天都會被專業成人活動機構包場兩周，將其改造為專屬成人的極樂樂園。

根據太陽報（The Sun）報導，「Spicy Island（香辣島）」不同於一般地中海度假勝地，島上打破了所有傳統道德束縛，從泳池畔的集體狂歡、陽台上的親密做愛，到夕陽海灘上的大量裸體皆是日常景象。每位登島旅客在踏上這座島嶼時，除了迎賓手環外，還會收到一份包含大量保險套的「換妻大禮包」，宣告這趟遠離塵囂的放飛之旅正式展開。

這項一年一度的盛會由成人社群約會平台「Spicy Match」主辦，每次僅限量接待600名來自世界各地的貴賓，門票價格從1000英鎊（約新台幣4.2萬元）的露營帳篷，到2500英鎊（約新台幣10.5萬元）的高級陽光小木屋不等，價格不菲但依舊一票難求，且為了保護隱私，島嶼的確切地理位置嚴格保密，參加者只有在登上接駁船後才能獲得最終座標。

活動期間，島上提供包羅萬象的娛樂項目，除了火舞表演與異國舞蹈外，還舉辦多場性愛研討會，傳授提升親密體驗、乳膠衣保養等實用知識，吸引許多搭乘私人飛機前往的歐美旅客共襄盛舉。

克羅埃西亞政府近年對各大熱門景點實施嚴格規範，例如在斯普利特或杜布羅夫尼克等古城喝酒、嘔吐或穿著泳衣到處閒晃，最高可能面臨700歐元（約新台幣2.5萬元）的罰鍰，但神秘的私人小島「Spicy Island（香辣島）」擁有獨立的運作法則。

雖然性愛活動在公眾視野中無所不在，但主辦單位訂立了極為嚴格的安全規範，包含島上全面禁止攝影與錄影，且在餐廳與大廳區域必須穿著泳衣。島上的「遊戲區」更細分為情侶區、單身區與BDSM專區，甚至設有工作人員隨時補充清潔毛巾與保險套，確保所有互動皆在「雙方明確同意」與個人衛生獲得保障的前提下安全進行。

對於許多定期造訪的夫妻來說，「換妻界迪士尼」並非不忠的代名詞，而是深化伴侶信任與滿足多元幻想的樂園。例如一對結婚多年的55歲英國退休夫妻詹姆斯（James）和凱瑟琳（Katherine）透露，他們在「Spicy Island（香辣島）」找到了最舒適的相處模式，妻子能在安全環境下尋找年輕對象，而丈夫也樂於讓妻子享受樂趣，雙方都十分滿意。

另一位專業舞者阿曼達（Amanda）也表示，島上完全沒有傳統夜店的騷擾與壓力，所有參與者都非常尊重彼此界線。這種建立在坦誠溝通與相互尊重基礎上的極致放鬆體驗，正是這座神秘極樂島能持續吸引無數玩家流連忘返的核心魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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