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神級身材辣翻！東大「最美學霸」泳裝釣魚養眼照曝光 網捏冷汗：太危險

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有「最美學霸」稱號的知性女星神谷明采日前在社群平台X興奮分享自己的釣魚初體驗。 圖／截自社群平台X @AsaKamiya
擁有「最美學霸」稱號的知性女星神谷明采日前在社群平台X興奮分享自己的釣魚初體驗。 圖／截自社群平台X @AsaKamiya

隨著秋意漸濃、炎夏的酷熱逐漸消退，日本九月的海溫變化吸引了豐富魚群聚集，是一個適合出海釣魚的黃金季節。在這一波戶外休閒熱潮中，擁有「最美學霸」稱號的知性女星神谷明采也加入釣魚行列，然而她初次體驗時的衣著選擇卻在網路上引發熱烈討論。

根據日媒「女性自身」報導，26歲的神谷明采目前就讀於東京大學公共政策研究所，早在2020年就摘下「東大小姐」選美冠軍的她，近期更因在戀愛真人實境節目中與前安藝高田市長石丸伸二配對而聲名大噪。

神谷明采日前在社群平台X興奮分享自己的釣魚初體驗，寫下：「人生第一次釣魚！開始才2分鐘就釣到了石斑魚，之後還收穫滿滿，甚至現場做成了新鮮刺身，真的太開心了。釣魚正式加入我的興趣清單，好想買一台遊艇！」隨文附上的照片中，她身穿一套極具視覺衝擊力的黑色泳裝，大方展露白皙香肩與腰線，在船上開心地舉著剛釣上岸的戰利品。另一張照片則呈現了當場切好的鮮美生魚片與美酒，字裡行間透出滿滿的成就感，引來眾多粉絲留言大讚：「天才釣手誕生了」、「這體驗太棒了」。

然而，這張養眼的釣魚照雖然收穫不少好評，卻也瞬間引發資深釣友與廣大網友的討論。不少人指出，釣魚運動看似悠閒，實則隱藏許多潛在風險，特別是釣鉤的危害不容小覷，「我還是第一次看到穿泳裝釣魚的人，萬一被釣鉤劃傷或扎到，可是會留下永久疤痕的」、「一定要穿能覆蓋全身的長袖、長褲，避免鉤子扎進皮膚，而且在船上必須穿著救生衣」。留言區還有內行人詳細解釋，釣魚鉤通常帶有倒鉤設計，一旦不慎刺入暴露的皮膚，根本無法用手直接拔出，必須送醫處理，為了自身安全，切勿以清涼打扮下水或出海釣魚。

對此，有休閒雜誌專欄作家分析，從公開的照片來看，神谷明采可能只是在拍攝紀念照的短暫瞬間脫下外衣，現場並未流出實際操作釣竿的影片，也未透露具體的出海地點。不過根據日本相關法令規範，乘坐小型船原則上必須強制穿戴救生衣，這也是保障海上安全的最低底線。此外，無論季節如何，著重防曬與防護的長袖衣物才是戶外釣魚的標準配備。

事實上，神谷明采今年2月才因壓線搭飛機，並在機上打卡分享狂奔登機的過程，引發缺乏公德心的爭議。雖然這次釣魚並未影響他人，但作為公共人物，在享受樂趣之餘，提升安全意識與建立正確示範也是十分重要的一環。

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擁有「最美學霸」稱號的知性女星神谷明采日前在社群平台X興奮分享自己的釣魚初體驗。 圖／截自社群平台X @AsaKamiya
擁有「最美學霸」稱號的知性女星神谷明采日前在社群平台X興奮分享自己的釣魚初體驗。 圖／截自社群平台X @AsaKamiya

日本 選美 釣魚 女星 東京大學 學霸

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