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屁股蛋全放送！俄網紅公路挑逗騎乘片曝光 越南開鍘：終身禁入境

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯一名女網紅尼基蒂娜，因多次在越南騎機車時或趴臥在車上、或抬高屁股露出內褲等挑逗性姿勢，遭越南勒令終身禁止入境。示意圖／ingimage
俄羅斯一名女網紅尼基蒂娜，因多次在越南騎機車時或趴臥在車上、或抬高屁股露出內褲等挑逗性姿勢，遭越南勒令終身禁止入境。示意圖／ingimage

前幾年YouTube頻道「Eric Duan」推出的「山道猴子的一生」，引起許多台灣民眾熱議路上的奇葩駕駛。近日，俄羅斯一名女網紅尼基蒂娜（Yulia Nikitina），因多次在越南騎機車時或趴臥在車上、或抬高屁股露出內褲等挑逗性姿勢，不僅遭越南當局罰款860英鎊（約新台幣3萬6398元）、沒收機車與iPhone，甚至遭終身禁止入境。

根據「太陽報」報導，35歲的俄羅斯籍女子尼基蒂娜，遭指控多次在越南度假勝地芽莊（Nha Trang）附近的公路騎機車拍攝挑逗性十足的影片。

相關影片在網路瘋傳，只見尼基蒂娜先是趴在機車上，接著再向後舉起右腿，屁股蛋更因其極暴露的下半身衣物而一覽無遺。大膽且充滿性暗示的影片，確實替尼基蒂娜創造不少聲量，但也因此讓她被一狀告上法院。

雖然尼基蒂娜在庭上直呼「越南是她的第二個家」，但求情顯然不奏效，越南當地法庭除了祭出860英鎊罰款，沒收她的機車與iPhone，甚至判她終身禁止入境。

尼基蒂娜公然猥褻的行徑被視為對越南文化的不尊重，針對尼基蒂娜遭驅逐出境一案，越南警方呼籲所有居民、遊客遵守道路交通安全法規，警告所有危險或充滿冒犯性的行為都將受到懲處，以確保「安全文明的交通環境」。

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