低音容易吸引異性？TikTok瘋傳練習「低音炮」 科學家警告：恐致永久損傷

近年社交媒體興起一股「低音炮」熱潮，不少年輕男性認為擁有低沉、磁性的聲線能提升個人魅力，甚至更容易吸引異性。隨着TikTok等平台大量教學影片湧現，愈來愈多人嘗試各種方法壓低聲線，務求練出一把「性感男聲」。然而澳洲科學家就撰文警告，長期以人工方式壓低聲線可能導致「肌肉緊張性發聲障礙」，令聲音變得粗糙、緊繃或帶氣聲，甚至會在說話中途突然中斷。

據英國《每日郵報》報道，多位TikTok網紅紛紛推出「低音極化」教學影片，聲稱擁有低沉聲線能令男性更具吸引力。有網紅更建議一連串古怪方法，包括哼唱練習、呼吸技巧，甚至名為「頸部仰臥起坐」（neck crunches）的頸部肌肉訓練，以達到壓低聲線的效果。

「低音極化」（Voicemaxxing）是繼「外貌極化」（Looksmaxxing）及「美黑極化」（Tanmaxxing）之後，又一在社交媒體上流行的「極化」風潮。參與者透過各種方法試圖改善自身的某項特質或外觀。倡導者聲稱聲音越低沉，越能成功吸引女性，並在網上分享大量練習方法與應用程式，指導年輕男性如何訓練出更具男子氣概的聲線。

澳洲昆士蘭大學公共衛生學者塞繆爾·康奈爾（Samuel Cornell）、墨爾本大學克里斯塔·費雪（Krista Fisher）及新南威爾斯大學演化生物學教授羅布·布魯克斯（Rob Brooks）於權威學術網媒《The Conversation》撰文示警，人為刻意壓低發聲頻率將對喉部肌肉造成慢性勞損。

而在眾多方法中，部分技巧被科學家視為相對無害，例如哼唱練習、腹式呼吸及多喝水，這些方法甚至在正統聲樂教學中也有採用。然而，其他技巧卻可能帶來嚴重健康風險，當中最具爭議的莫過於「頸部仰臥起坐」，這是一種聲稱可強化胸鎖乳突肌（從耳朵延伸至鎖骨的長頸部肌肉）的練習，被認為有助獲得低沉嗓音，但聲音專業人士指出，共鳴（為聲音增添深度、響度及色彩）來自於釋放下顎的緊張，而非鍛鍊頸部肌肉。

反覆進行此類練習，可能導致聲帶長繭及微撕裂等永久性傷害，最終不但無法獲得理想聲線，反而會令聲音變得虛弱、沙啞，需要長時間的醫療復健才能改善。

儘管研究顯示女性普遍認為男性的低沉嗓音更具吸引力，但一項於2013年刊登在期刊《Animal Behaviour》的研究卻指出，如果聲音是偽造出來的，效果會適得其反。研究人員測試了刻意改變音高對說話者吸引力的影響，結果顯示，男性刻意壓低聲音並不一定能提升吸引力，反而可能降低。

研究指出，男性刻意壓低音調（pitch），雖然可能在同性競爭中增加威懾力與支配感（dominance），但女生具備辨別「非自然聲調」的聽覺敏感度，虛假的低音反而會削弱親和力與吸引力，反而得不償失。

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文章授權轉載自《香港01》