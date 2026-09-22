出嚴重車禍轉行拍AV…暗黑大廚爆30歲驚人計畫 慘揭被昔日好友當奴隸

持有專業廚師執照、同時在餐飲界任職的性感日本AV女優川越鈴子（川越にこ），憑藉獨特的知性氣質與雙重職業身份吸引不少粉絲。然而，在她光鮮亮麗的螢光幕背後，卻隱藏著一段令人唏噓的坎坷身世與極具野心的職涯規劃。川越鈴子近日受訪時大膽預告了自己的「退役時程表」，明確表示預計在30歲時為女優生涯劃下句點。

根據日媒「週刊文春」報導，川越鈴子直言，當初轉行成人產業並非一時衝動，而是經過精密的理財與職涯計算，目標就是利用這份工作獲取「知名度、資金與人脈」，為未來開立屬於自己的餐廳做足準備，這種極具商業頭腦的思維，也讓她坦言自己曾遭到部分同業的排擠。

其實，促使川越鈴子真正下定決心踏入暗黑界的關鍵，來自一場差點毀掉她廚師生涯的嚴重意外。當時正在餐飲業努力奮鬥、甚至剛拿下MVP肯定的川越鈴子，騎單車時不幸遭汽車撞擊，右手被嚴重夾傷，導致神經麻痺無法長期正常施力。對於極度仰賴雙手技術的料理人而言，這無疑是致命打擊，讓川越鈴子一度陷入抑鬱，直到在原宿街頭被成人影業經紀公司發掘，才開啟了截然不同的人生道路。

現階段的川越鈴子不僅逐漸走出低潮，更同時負責義大利餐廳與咖啡酒吧的料理研發、人員培訓工作，還一口氣報名了書法、舞蹈、歌唱、琴藝及英語會話等五項課程，充實的行程源於她內心「害怕空閒」的強烈恐懼。談及婚姻與家庭，川越鈴子也坦承對結婚感到「非常害怕」，甚至認為生小孩會讓自己失去原本的人生，這種極度渴望獨立的性格，很大程度上跟她複雜且充滿創傷的家庭背景有關。

川越鈴子出生於遠離東京都市圈的八丈島，自幼雙親離異且皆無力撫養，甚至險些將她丟棄，最終由開雜貨店的祖父母一手撫養長大。在八丈島度過的童年歲月裡，川越鈴子曾面臨極為嚴重的校園霸凌，因為祖父母經營雜貨店且家境較為寬裕，長輩經常慷慨資助同齡孩子，反而引來嫉妒與仇視。

小學三年級時，班上轉學生帶入階級制度，將川越鈴子排擠至最底層，昔日好友開始將她當作「奴隸」般對待，不僅強迫她拿重物、奪走她的物品，甚至在封閉的小島上散布莫須有的不實謠言，讓她承受極大的精神痛苦。為了不讓辛苦的祖父母擔心，她選擇獨自忍受，甚至因壓力過大衍生出睡前拔頭髮、將嘴唇皮剝至流血腫脹等行為，只為了能獲得外界的一絲關注。

這段坎坷的成長歷程，也間接塑造了川越鈴子的藝名。從小被告知父親因海難離世的她，直到成年後無意間翻開母子手冊，才發現一個陌生的姓氏「川越」，進而透過社群平台奇蹟般地尋獲生父並建立聯繫。至於藝名「鈴子」則有親切、溫和笑容的涵義，因為過往遭遇霸凌失去笑容後，在高中學長的鼓勵下於鏡前苦練笑容，希望自己未來能成為傳播微笑的人。川越鈴子表示，目前正傾盡全力活出屬於自己的人生，即便過去充滿波折，她仍想一步步實現自己的夢想藍圖。

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