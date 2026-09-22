加拿大老翁遭黑熊尾隨！淡定慢走成功脫身 網驚呼：也太冷靜

如果走在路上突然發現身後跟著一隻黑熊，多數人恐怕第一反應就是拔腿狂奔，但加拿大一名老翁的反應卻意外成為網路焦點。近日一段驚險影片在網路瘋傳，只見一名老翁走在人行道上時，身後竟有一隻黑熊一路緊跟，雙方僅相隔幾步距離。

附近路人發現後急忙大聲提醒，老翁回頭看到黑熊時卻沒有驚慌逃跑，只是稍微加快腳步繼續往前走，最後黑熊自行放棄跟隨、轉身離開。老翁超乎尋常的冷靜反應讓不少網友看傻，更有人笑稱他是「地球上最淡定的老翁」。

黑熊闖住宅區 一路緊跟老翁身後

綜合外媒報導，事件發生在加拿大卑詩省（British Columbia）內陸城鎮雷夫爾斯托克（Revelstoke）的一處住宅區。

從網路流傳的影片可以看到，一名老翁單手拿著紙袋，緩慢走在人行道上，沒想到一隻黑熊就跟在他身後，距離僅短短幾步。

馬路對面的路人率先發現危險，不斷朝老翁大喊「就在你身後！」，並揮手示意他趕快穿越馬路、拉開距離。不過老翁疑似沒有聽清楚，起初完全沒有反應，讓一旁目擊者急得不知如何是好。

路人拍手想嚇走黑熊 老翁回頭只稍微加快腳步

眼見大聲提醒沒有奏效，路人開始拍手並製造聲響，希望嚇走黑熊，不過黑熊仍持續跟在老翁身後，外界也推測，牠可能是被老翁手上的紙袋或食物氣味吸引。

老翁後來終於回頭，親眼看見黑熊就跟在身後幾步遠的位置。不過他並沒有拔腿狂奔，僅稍微加快腳步，繼續沿著人行道往前走。

沒多久後，黑熊便放棄繼續尾隨，轉身離開現場。整起事件沒有人受傷，老翁最後也平安返家。

有網友推測，黑熊可能只是受到老翁手中紙袋裡的食物吸引，因此一路靠近。不過野生動物的行為仍具有不可預測性，遇到黑熊時也不宜主動靠近或嘗試與牠互動。

網友封「最淡定老翁」 超冷靜反應笑翻眾人

影片曝光後，老翁異常淡定的反應立刻成為網友討論焦點。有人開玩笑留言，「他原本時速1英里，看到熊之後變成1.1英里」、「看到熊之後，只是從慢慢走升級成稍微快一點走」，甚至有人直接封他為「地球上最淡定的老翁」。

不少網友也認為，老翁沒有突然拔腿狂奔，而是保持冷靜、逐漸與黑熊拉開距離，可能降低了進一步刺激黑熊的風險。

不過不同熊種、現場環境及黑熊行為都可能影響應對方式，遇到野生熊隻時，仍應依當地野生動物主管機關發布的安全指引處理，避免將單一案例直接視為所有遇熊情境的標準做法。

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文章授權轉載自《香港01》