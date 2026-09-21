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百萬人看她被分手竟是業配！她靠「用戶生成內容」月賺19萬 恐怕違規

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
素人拍攝看似分享生活的影片替品牌宣傳，收費後卻經常不標示廣告，恐違反平台與美國監管規定。路透
素人拍攝看似分享生活的影片替品牌宣傳，收費後卻經常不標示廣告，恐違反平台與美國監管規定。路透

一名女子在TikTok影片中，看著交往對象傳來的長篇分手訊息，隨後使用Aqua Voice應用程式，以語音輸入回覆。短短11秒的影片吸引逾100萬人觀看。但點進帳號就會發現，她反覆因不同理由「被分手」，每次回覆都用同款App。

華爾街日報報導，拍片的Ceci Beck當時與未婚夫感情穩定，並非真的失戀。她收取逾800美元（逾台幣2.5萬元）經營一個專為Aqua Voice宣傳的帳號。

她說，自己靠這類「用戶生成內容」（UGC），平均每月可賺6,000美元（約台幣19萬元）。

這這種由品牌付費、卻拍得像一般人分享生活的影片，正成為新創公司低成本宣傳的工具。UGC平台Sideshift的執行長Nick Lawton說，品牌可以用每支20美元的價格，找來大批素人拍片，在社群平台密集發布。

由於社群媒體愈來愈依照興趣，而非創作者的粉絲人數推送內容，讓粉絲不多的素人也能取得流量。再加上AI帶動消費軟體新創增加，低成本宣傳的需求大增，UGC因此蓬勃發展。

不過，這些貼文往往未標示為廣告，可能違反TikTok、Meta、YouTube的平台規範，以及美國聯邦貿易委員會（FTC）規定。

加州廣告律師Rob Freund指出，創作者收費後，即使是依合約使用品牌持有的帳號，也未必能免除揭露責任。但FTC資源有限，目前似乎未將查辦社群廣告標示列為優先事項。

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