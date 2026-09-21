快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

福岡站不在九州！超狠廣告勾日本人胃痛回憶 魔王地名陷阱全出籠

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在X上分享一則「沒血沒淚的廣告」，勾起許多人跑錯機場的痛苦回憶。 圖／Pakutaso
日本網友在X上分享一則「沒血沒淚的廣告」，勾起許多人跑錯機場的痛苦回憶。 圖／Pakutaso

日本網友@s_torian_日前在X上幽默發文分享一則「沒血沒淚的廣告」，吸引超過510萬次瀏覽與逾6萬人狂按愛心。廣告上的文案寫著：「我有說過吧？是成田不是羽田，我有說過吧？」原來這是日本共享行事曆App「TimeTree」的創意行銷，精準狠踩通勤族、旅人，還有出差時，人人最害怕的搞錯「機場」悲劇，讓大批苦主「隔著螢幕都胃痛」。

貼文曝光後引來許多人留言取暖。有網友血淚回憶起曾因搞錯機場，忍痛作廢3萬日圓機票（約台幣6090元）、再自掏腰包花4萬日圓（約台幣8120元）重買。也有人分享天兵同事訂了成田出發的廉航卻直奔羽田，還惱羞成怒狡辯「說東京出發直覺就是羽田」，慘被全公司笑了整整兩年。更有苦主哀怨接機常碰上「人在羽田等，對方卻降落成田」的平行時空悲劇。

這股共鳴也掀起全網接力盤點日本各大「魔王地名陷阱」。除了成田與羽田，關西地區最典型的就是把飛國際線的「關西機場」與國內線的「伊丹機場（大阪國際機場）」混為一談。新宿車站京王線的閘口也出現同類型看板寫著「我有說過吧？是東口不是西口」。最致命的則是「福岡站」其實在北陸富山縣，要去九州福岡得搭到「博多站」，一旦坐錯真的萬劫不復。

這起兼具笑點與血淚的話題，也給赴日旅遊與出差的民眾上了實用一課。出發前務必看清機票代碼（NRT/HND、KIX/ITM）與站名，別只憑漢字字面或直覺出發，才能避免荷包大失血，或在異國街頭欲哭無淚的慘案。

羽田機場 成田機場 關西機場 福岡 東京 廣告 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1成提款者把錢忘在ATM！日專家教黃金3步驟自救 追回鈔票非難事

日本食品消費稅明春砍至1%！2年後調回8% 超市、餐飲業喊苦

陽台收衣犯法？女路人抬頭見3樓裸男驚嚇報警 日大叔慘遭逮捕

京都觀光勝地公廁驚見針頭 清潔志工痛心：多語告示形同虛設

相關新聞

福岡站不在九州！超狠廣告勾日本人胃痛回憶 魔王地名陷阱全出籠

日本網友在X上幽默發文分享一則「沒血沒淚的廣告」，吸引超過510萬次瀏覽與逾6萬人狂按愛心。廣告上的文案寫著：「我有說過吧？是成田不是羽田，我有說過吧？」

日超商出奇招！LAWSON極簡便當僅60元 單一配菜成熱賣黑馬

因通膨物價狂飆，日本超商LAWSON出奇招抗漲！據日媒FNN報導，LAWSON於日前宣布將於9月22日起陸續推出主打「單一配菜」的極簡便當，菜色極具話題性！

喪子後解凍22年胚胎！54歲希臘婦趕法律限制 2.5月成功植入胚胎

希臘雅典出現1宗震撼醫學界的生命奇蹟，1名54歲婦人因愛子車禍離世，決定解凍自己封存長達22年的人工受孕胚胎。由於希臘法例規定…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。