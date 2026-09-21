日超商出奇招！LAWSON極簡便當僅60元 單一配菜成熱賣黑馬

因通膨物價狂飆，日本超商LAWSON出奇招抗漲！據日媒「FNN」報導，LAWSON於日前宣布將於9月22日起陸續推出主打「單一配菜」的極簡便當，菜色極具話題性，包括在白飯上鋪滿醬油味奶油烤玉米的「只有玉米便當」，以及滿滿白飯中央僅擺上鮭魚碎肉的「只有鮭魚便當」，甚至還有鋪滿照燒熱狗的便當。且價格親民到令人驚訝，玉米與鮭魚款售價僅297日圓（約台幣60元），熱狗款也不到400日圓（約台幣81元），掀起極高關注。

這股「單一食材」熱潮並非特例。日本唐吉訶德（DON DON DONKI）先前推出的「偏愛料理」系列同樣把偏執狂發揮到極致，其中一款完全不放蔬菜與配菜、整盒鋪滿香脆炸雞皮的「只有炸雞皮便當」，上市短短3個月就創下狂賣6萬份的驚人紀錄。此外，DONKI過去還賣過白飯上鋪滿醃漬黃蘿蔔、紅薑、木耳或只有速食炒麵脫水蔬菜之類的超獵奇便當，同樣引爆搶購熱潮。

這種看似任性又無厘頭的便當之所以逆勢大受歡迎，背後最大主因正是居高不下的通膨壓力。在日本家庭實質消費支出連月縮減的背景下，業者大膽將食材斷捨離，大幅砍去多餘備料與繁複的製作成本，讓單一配料便當的售價只要同尺寸產品的一半。對消費者而言，與其花大錢買一堆普通配菜，不如用銅板價爽吃自己最愛的一樣主料，既能守住荷包，又能吃得飽。不過，也有另一派網友打趣說，這種便當只是把飯糰攤平，可說是變相的DIY飯糰組。