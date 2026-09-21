喪子後解凍22年胚胎！54歲希臘婦趕法律限制 2.5月成功植入胚胎

希臘雅典出現1宗震撼醫學界的生命奇蹟，1名54歲婦人因愛子車禍離世，決定解凍自己封存長達22年的人工受孕胚胎。由於希臘法例規定體外受精（IVF，俗稱人工受孕）年齡上限為54歲，她在僅剩2.5個月超越法定大限的「法律窗口期」內爭分奪秒，最終成功獲批並順利剖腹產下3.49公斤健康女嬰。

車禍奪走愛子 夫婦盼藉冷凍胚胎重獲新生

據《美聯社》報導，54歲婦人克里斯蒂娜（Cristina Rapti-Tzelepi）與60歲丈夫康斯坦丁諾斯（Constantinos Raptis）原本擁有幸福的家庭，但他們21歲的長子佐治（Giorgos）於2025年10月在車禍中不幸身亡。面對中年喪子的悲痛，這對夫婦決定嘗試使用22年前進行人工受孕時所冷凍保存的備用胚胎，為家庭尋求第二次機會。

「54歲加1天即違法」2.5個月克服重重困難誕下新生兒

根據希臘現行法例，女性接受人工受孕療程的法定年齡上限為54歲，主診醫生兼希臘生殖醫學會秘書長潘托斯（Dr. Kostas Pantos）接受採訪時說「54歲加1天都不行」。克里斯蒂娜坦言，當她下定決心再次懷孕時，距離超越54歲法定上限僅剩約2.5個月的時間，必須在極短時間內完成所有複雜的醫療評估，並取得國家輔助生殖管理局的官方批准。

在醫療團隊的協助下，克里斯蒂娜克服了高齡懷孕的生理與心理障礙，成功在期限屆滿前完成胚胎植入，終在雅典1所私立醫院順利剖腹產下重3.49公斤（7.7磅）的健康女嬰。夫婦2人將女兒命名為佐治亞（Georgia），以紀念過世的長子佐治。

丈夫康斯坦丁諾斯感嘆：2025年我們的人生永遠改變了……22年後我們回到起點，帶著失去孩子的重量與微小希望。妻子克里斯蒂娜則表示：我們決定給生命第二次機會。

解凍22年胚胎成功極罕見 引發人工受孕年齡限制大討論

將冷凍長達22年的胚胎成功解凍並孕育出嬰兒，在國際醫學臨床歷史上相當罕見。國際醫學期刊《Human Reproduction Open》關於冷凍胚胎技術的研究，深低溫保存技術理論上可長久儲存胚胎，但在解凍過程中的復甦率以及高齡產婦的子宮環境都是極大考驗。過往也曾有美國夫婦利用冷凍超過30年的胚胎成功誕下雙胞胎的事例。

潘托斯醫生指出，這宗案例再次引發了社會對希臘人工受孕年齡限制的討論。鑑於希臘近年正面臨嚴重的生育率下降與人口老化問題，潘托斯呼籲當局檢討現行法例：54歲這條紅線或許是時候進行修改了，生育的權利不應該被硬性剝奪。

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文章授權轉載自《香港01》