繼承鉅額財產！富豪遺孀怒控遭牛郎設局逼簽約 1.8億現金慘蒸發

知名線上遊戲《Roblox》早期程式設計師查德（Chad Flippo）於2024年8月離世後，49歲的遺孀瑪麗安（Marianne Flippo）繼承一筆龐大遺產。然而，身陷喪夫低潮且患有罕見疾病的她，近期向曼哈頓高等法院提起訴訟，控告38歲紐約男伴遊史塔爾（Greggory Starr）與其經紀公司，指控對方趁她身心脆弱且受藥物影響時，以「贖身獨佔」為由，讓她陸續支付高達595萬美元（約新台幣1.8億元）。

據外媒《Daily Mail》報導，起訴狀指出，瑪麗安在丈夫離世4個月後前往義大利旅遊，當時透過男伴經紀公司「Cowboys 4 Angels」以2.7萬美元（約新台幣85萬元）聘請史塔爾擔任隨行翻譯。雖然旅遊期間兩人分房，瑪麗安也拒絕了史塔爾的追求，但返國後，該公司與史塔爾開始頻繁聯繫她，兩人的關係逐漸發展。

瑪麗安陷入情網後，先後支付15萬美元（約新台幣476萬元）及36.8萬美元（約新台幣1169萬元）的費用，換取與史塔爾「專屬交往」，史塔爾也於2025年12月搬進她的公寓。訴狀稱，隨著兩人關係加深，史塔爾逐漸讓瑪麗安對他產生依賴。

到了2026年初，瑪麗安接受手術後需服用強效止痛藥與麻醉藥物，加上她本身患有影響身體結締組織的罕見疾病，對酒精與藥物極度敏感。她指控，史塔爾與經紀公司負責人見狀竟聯手設局，趁兩人前往亞特蘭大探親時誘騙瑪麗安飲酒。瑪麗安在混用藥物與大量酒精、神智不清的情況下，被逼迫簽署一份高達1000萬美元（約新台幣3.1億元）的「解約合約」，聲稱這是幫史塔爾脫離公關公司的唯一方法。

儘管摩根大通（JP Morgan Chase）等銀行機構曾察覺異常並攔截鉅額轉帳，但史塔爾仍強迫瑪麗安開立新帳戶，於2026年5月至6月間陸續匯出595萬美元。直到瑪麗安尋求律師協助後才如夢初醒，驚覺所謂的贖身費用完全是一場徹頭徹尾的感情騙局，對方的目的只是為了榨乾她的遺產。瑪麗安現已正式提告，要求法院廢除該份強制簽署的合約，並追回被詐領的595萬美元巨款。

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