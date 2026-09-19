高薪打工變運毒陷阱 台灣女子攜喪屍煙彈闖日本遭逮

日本近期接連查獲外國旅客走私毒品案件，包括大麻以及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。警方調查發現，台美涉案者透過社群平台接下高薪「打工」，在不清楚委託人身分、甚至聲稱不知道行李內容物的情況下，淪為跨國犯罪組織的運毒工具。

每日新聞報導，一名25歲美國籍女子9月5日搭乘紐約出發的班機抵達東京羽田機場。海關人員檢查她攜帶的2個行李箱後，發現35包以塑膠膜層層包裹的乾燥大麻，總重量達30公斤，黑市價格約1億5000萬日圓（約新台幣3000萬元）。

女子隨後因涉嫌違反「麻藥取締法」及「關稅法」遭警方當場逮捕。她供稱在社群平台看到「旅費全包加上報酬」的招募訊息，因此接下將行李箱送往日本的工作，但不知道箱內裝有毒品。

與該名女子同行的另一名25歲美國籍女子自稱是DJ。她先一步通過海關，獨自入住新宿的飯店，2天後也遭警方逮捕。這名女子表示，只是被問「要不要一起去日本」才同行。她供稱，先被逮捕的女子曾說，有人告訴她可以賺到5000美元，但必須幫忙運送「Flower」（大麻的暗語）。

警方調查發現，2名女子均不知道幕後委託人的真實姓名，只透過社群平台與對方聯絡，對對方的了解僅止於「名字看起來是男性」。

在日本，犯罪組織透過「暗黑打工」招募人員，把他們當作強盜、竊盜及特殊詐騙案件的末端「棋子」，相關案件層出不窮。如今在海外，犯罪集團似乎也以相同方式招募運毒者。

就在美國籍女子於羽田機場被捕數日後，一名23歲台灣籍女子搭乘自馬來西亞吉隆坡出發的班機抵達日本，海關人員在她的行李箱內發現一個容量3公升的威士忌酒瓶，瓶中裝的並非酒類，而是溶有依托咪酯的液體。

依托咪酯原為醫療用麻醉藥物，近年遭添加進電子煙油，吸食後可能出現意識混亂、身體抽搐等症狀，因此被稱為「喪屍煙彈」。

這名女子大學肄業後無業，平時由父母照顧。她向警方供稱在社群媒體找到這項工作，「一名不知道姓名的人以5000元新台幣的報酬委託我運送。我沒有確認瓶子裡裝的是什麼。」

日本警方表示，近來涉嫌運毒而在日本遭捕的外籍人士，分別來自美國、阿根廷、台灣等不同國家及地區，顯示跨國犯罪組織正透過社群平台，在世界各地招募運毒者，其中又以年輕女性為主要目標。

犯罪集團通常以「免費出國旅遊」、「旅費全額負擔」或「運送行李即可獲得高額報酬」等話術吸引年輕人。受僱者大多不知道幕後主使者的身分，一旦遭查獲，便成為可隨時被犯罪組織捨棄的棋子。

今年以來，成田機場及關西國際機場接連查獲走私安非他命、依托咪酯的案件。警方研判，案件背後可能涉及國際犯罪集團，並提醒民眾，任何要求代為攜帶不明行李或物品出入境的高薪工作，都可能是毒品走私陷阱。

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