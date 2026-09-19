震撼尺度曝光！甜美主播離婚不到2個月 性感轉型辣曬高衩比基尼照

日本TBS電視台前知名主播山本里菜今年8月才剛宣佈結束4年婚姻，沒想到不到兩個月的時間，她便拋出即將推出首本個人寫真集的重磅消息。日前官方社群搶先曝光她在海邊拍攝的側拍照，只見她身穿高衩比基尼展現性感身材，大膽極致的火辣路線讓不少粉絲直呼不敢相信。

據日媒《女性自身》報導，現年32歲的山本里菜為名校畢業生，2017年進入TBS電視台任職，隨後擔任熱門節目《Sunday Japan》第七代助理主持人，甜美形象深植人心。2019年她被周刊拍到與一名外資金融新貴開著紅色賓士跑車約會，她隨後在節目中大方認愛並暱稱對方為「紅賓士王子」。兩人於2022年結婚，隔年舉辦極其奢華的婚禮，山本里菜也在2023年底離開電視台轉為自由主播。

這段看似完美的婚姻卻在今年8月初畫下句點。山本里菜在Instagram上無預警證實已離婚，表示兩人經充分討論後決定分道揚鑣，但未來仍是彼此重要且互相支持的存在，並承諾今後會比過去更加努力投入工作。

離婚聲明發出後不到兩個月，山本里菜便宣佈將於10月28日推出首本個人寫真集，並首度挑戰泳裝寫真，興奮直呼「希望大家能多多關注，一起期待更多精彩內容」。9月中旬她在官方帳號釋出側拍照，畫面中她身穿淡粉色比基尼漫步在沙灘上，修身剪裁的設計讓她的美腿與臀部線條一覽無遺，火辣尺度震撼各界。

照片曝光後，隨即引發日本網友熱烈討論，不少網友被她的突破性轉變驚艷，紛紛留言大讚「這個畫面真的讓人心跳加速」、「請舉辦見面會吧！」、「我從妳還是主播的時候就是粉絲了，我一定會買寫真集」、「泳裝照太漂亮了！我好期待整本寫真集」。