激烈運動全目睹！情侶火車站深夜活春宮 鐵路警察火速掌握2人身分

火車站原本是旅客往來的公共場所，沒想到有對男女竟在深夜於月台座椅上發生親密行為，整段過程還被其他旅客拍下，影片隨後在社交平台上迅速流傳，引發當地關注。

綜合外媒報導，事件發生於瑞士貝林佐納（Bellinzona）火車站，時間約在某個周二深夜至周三凌晨。一名男子與一名女子在月台的長椅上發生性行為，附近仍有其他旅客經過，整個過程被月台另一側的人用手機拍下。

這段影片近日開始在瑞士提契諾州（Ticino）的WhatsApp群組大量流傳，當地媒體甚至在同一個上午陸續收到約10人通報，目前仍無法確認事件確切發生時間。瑞士聯邦鐵路表示已知悉相關事件，負責車站勤務的鐵路警察也證實收到影片，目前正在進一步釐清情況。

瑞士提契諾州警方則表示，已接獲相關影片通報，但截至目前並沒有因影片所示事件而出動處理，也尚未接獲相關告訴。至於影片中的兩人，瑞士聯邦鐵路表示，鐵路警察已確認兩人的身分，後續案件將交由相關單位處理。

依照瑞士刑法相關規定，若調查確認相關行為符合構成要件，兩人未來可能面臨與公然猥褻或性騷擾相關的法律責任。不過，目前案件仍在調查階段，是否涉及違法，以及是否會進一步提出指控，仍須視後續調查結果而定。

瑞士聯邦鐵路也提醒，車站屬於公共場所，旅客不得妨礙或干擾他人，對於不當行為、騷擾他人等情況都有相關規範；若違反規定，除了可能遭到驅離，也可能面臨法律程序。