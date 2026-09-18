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寶寶急著出生！媽媽在肯德基生產 給寶寶取名「上校」作紀念

聯合新聞網／ 綜合報導
寶寶等不及抵達醫院，在肯德基停車場出生。示意圖／ingimage
寶寶等不及抵達醫院，在肯德基停車場出生。示意圖／ingimage

英國一名媽媽前往醫院生產途中，因為來不及趕到醫院而選擇就近停在肯德基的停車場生孩子。為了紀念這次特別的經歷，她給寶寶取了「上校」的綽號，笑稱寶寶以後有好故事能跟朋友分享了。

據《鏡報》（Mirror）報導，33歲的墨菲（Katie Murphy）8月29日晚間突然出現產兆，於是與32歲伴侶柯比（Stephen Kirby）趕忙開車前往醫院。沒想到才開到一半，凱蒂就感覺到寶寶的頭正在「探出來」，兩人只好緊急將車開到公路旁的肯德基停車場。

柯比一邊打電話叫救護車，一邊按著指示想辦法幫女友接生。晚上9時35分，墨菲在汽車前座生下兒子柯迪（Cody），身體健康、狀況良好。由於出生地實在太特別，家人取自肯德基創辦人「桑德斯上校」（Colonel Sanders）的稱呼，幫寶寶取了「柯迪上校」（Colonel Cody）的綽號。

墨菲笑說，醫院助產士聽到這段經歷後都對他們印象深刻，甚至還特別點了肯德基當晚餐。家人已經決定，柯迪1歲生日就要回到出生地吃肯德基，甚至開玩笑說要讓他長大後去那裡打第一份工。

肯德基也對這段意外送上滿滿祝福。發言人表示，很榮幸能成為柯迪的出生地，也送上肯德基周邊商品與餐券，期待他未來與一家人共同「慶祝這個特別的日子」。

肯德基 嬰兒

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