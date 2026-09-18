逼舔尿、喝馬桶髒水…7歲女童長年被關露營車 檢警不忍直視：宛如地獄

美國加州聖地牙哥郡日前發生一起令人髮指的嚴重虐童案件。一名年僅7歲的女童在偏遠地區的露營車內，長期受到舅舅與其同居女友酷刑般的虐待與非人道折磨。受害女童歷經數年如噩夢般的經歷後，終於在2025年7月找到機會逃離魔掌，並向附近鄰居求救才讓這起駭人聽聞的家庭悲劇曝光。檢方深入調查後對舅舅與女友提出重罪起訴，當地法院日前正式做出判決，兩人雙雙被判處25年有期徒刑，為其泯滅人性的惡行付出代價。

外媒「紐約郵報」（New York Post）報導，根據檢察官辦公室公布的案情細節，現年39歲的德文·休斯（Devin Hughes）與其32歲的同居女友凱拉·雷諾斯（Kayla Reynolds），居住於聖地牙哥郡東南部的布爾瓦（Boulevard）小鎮。兩人在露營車內對受害女童實施了一系列殘酷的虐待行為，包括強迫女童憋尿直至尿褲子，再逼迫她用舌頭將地上的尿液舔乾淨。

不僅如此，休斯與雷諾斯更持折疊刀強行剪去女童頭髮、用電子煙頭灼傷其皮膚、長期限制飲食致其挨餓，甚至逼迫她飲用馬桶裡的髒水。女童平時只能睡在冰冷的地板上，更經常被兩人用鋼索綁在跑步機上無法自由活動，身心遭受極大摧殘。

2025年7月，女童趁機逃出住有休斯、雷諾斯及另外三名孩子的露營車，一路奔跑至鄰居家中求救，當時女童哭著詢問鄰居「能不能收留我住下」，並坦言自己長期遭到舅舅與其女友的嚴重虐待，這起長達數年的虐童暴行才因此曝光。

鄰居震驚之餘隨即向警局報案，警方與治安官抵達現場時，發現女童全身布滿瘀青、傷疤、燒灼痕跡與嚴重的黑眼圈。女童向警方表示，逃跑前舅舅用束帶將她的雙手反綁並將她絆倒，導致她頭部與眼部撞傷。警方隨後對該處露營車展開搜索，赫然發現內部衛生與生活條件極其惡劣，現場扣押了束帶、鋼索及電子煙等大量與虐待手段吻合的證物。

聖地牙哥郡檢察官薩默·斯蒂芬（Summer Stephan）痛心表示，對一名7歲兒童施加如此程度的虐待，極度殘忍且令人心碎，現場宛如地獄。女童事後被緊急送往拉迪兒童醫院（Rady Children's Hospital）接受治療與照顧，在住院期間體重迅速增加了5磅（約2.3公斤），顯見其先前長期營養不良，目前已由其他親屬接手安置。

被告休斯與雷諾斯對包括酷刑罪、虐待兒童罪、身體傷害罪、重傷害罪及可能造成嚴重身體傷害的襲擊罪等15項重罪供認不諱，法官最終判處兩人各25年監禁，讓這起震驚全美社會的悲劇告一段落。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線