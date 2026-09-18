美航乘客失控 遭膠帶五花大綁在座位上！隔天出庭無辜喊：完全不記得

美國航空一架3日從德州達拉斯飛往紐澤西州紐華克的班機上，有乘客據稱失控，還使用種族歧視及恐同字眼辱罵工作人員與其他乘客，隨後遭制伏並用膠帶綁在座位上。他事後表示，完全不記得這起事件。

衛報報導，涉事乘客是67歲的倫丁（Layne Lundeen），當時搭乘美航618號班機，因被指行為脫序，遭人用膠帶及束帶固定在頭等艙座位上。班機隨後緊急轉降巴爾的摩，執法人員在降落後逮捕倫丁，並以二級攻擊罪及擾亂秩序罪起訴。

巴爾的摩當地媒體近日檢視事發隔天的法庭聽證會錄音後報導，倫丁在庭上表示，完全不記得發生了什麼事。被宣讀罪名後，他說：「我攻擊了一名警察？上面是這樣寫的嗎？我沒戴眼鏡。我的天啊，真是一團糟，我完全不記得了。」

衛報已聯繫倫丁的律師。當時協助制伏倫丁的前執法人員梅希亞（Juan Mejia）事後接受ABC訪問時稱，倫丁曾「對美國航空工作人員及其他乘客發表貶抑言論，包括種族歧視言詞、粗俗言語，對女性非常冒犯」。

另一名乘客奧勒尼克（Richard Olenick）也協助用膠帶將倫丁制伏在座位上。他接受CNN訪問時表示，倫丁還曾試圖毆打鄰座乘客，以及一名試圖介入的女子，「這確實限制了他的活動能力，但沒有解決問題。他仍不斷推擠、反抗，試圖站起來。」

倫丁的前雇主、亞利桑那州土桑房地產商Long Realty也在臉書發布聲明，表示得知他因這起航班事件遭到起訴後，已立即「終止與他之間的合作關係」，並強調：「該人目前已不再與Long Realty有任何關係，也無權以任何身分代表Long Realty。」