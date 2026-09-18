快訊

低迷選情更難救？謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲4字回應

整理包／勞工成家育兒福利一次看！從結婚、懷孕到養小孩 能請哪些假、領多少錢？

亞運／選手村升旗延後1.5小時 李洋退場後再次進場參與活動

聽新聞
0:00 / 0:00

美航乘客失控 遭膠帶五花大綁在座位上！隔天出庭無辜喊：完全不記得

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國鳳凰城機場一架美國航空波音737-800客機，攝於2025年11月10日在。資料照片。路透 / Imago Images
美國鳳凰城機場一架美國航空波音737-800客機，攝於2025年11月10日在。資料照片。路透 / Imago Images

美國航空一架3日從德州達拉斯飛往紐澤西州紐華克的班機上，有乘客據稱失控，還使用種族歧視及恐同字眼辱罵工作人員與其他乘客，隨後遭制伏並用膠帶綁在座位上。他事後表示，完全不記得這起事件。

衛報報導，涉事乘客是67歲的倫丁（Layne Lundeen），當時搭乘美航618號班機，因被指行為脫序，遭人用膠帶及束帶固定在頭等艙座位上。班機隨後緊急轉降巴爾的摩，執法人員在降落後逮捕倫丁，並以二級攻擊罪及擾亂秩序罪起訴。

巴爾的摩當地媒體近日檢視事發隔天的法庭聽證會錄音後報導，倫丁在庭上表示，完全不記得發生了什麼事。被宣讀罪名後，他說：「我攻擊了一名警察？上面是這樣寫的嗎？我沒戴眼鏡。我的天啊，真是一團糟，我完全不記得了。」

衛報已聯繫倫丁的律師。當時協助制伏倫丁的前執法人員梅希亞（Juan Mejia）事後接受ABC訪問時稱，倫丁曾「對美國航空工作人員及其他乘客發表貶抑言論，包括種族歧視言詞、粗俗言語，對女性非常冒犯」。

另一名乘客奧勒尼克（Richard Olenick）也協助用膠帶將倫丁制伏在座位上。他接受CNN訪問時表示，倫丁還曾試圖毆打鄰座乘客，以及一名試圖介入的女子，「這確實限制了他的活動能力，但沒有解決問題。他仍不斷推擠、反抗，試圖站起來。」

倫丁的前雇主、亞利桑那州土桑房地產商Long Realty也在臉書發布聲明，表示得知他因這起航班事件遭到起訴後，已立即「終止與他之間的合作關係」，並強調：「該人目前已不再與Long Realty有任何關係，也無權以任何身分代表Long Realty。」

失控 乘客 種族歧視 美國航空 德州

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被迫看脫衣秀…美航荒謬女乘客「高空脫光」當眾猥褻 下機秒被逮

花710元升艙卻沒餐沒水？男子怒槓空服員 搶水瓶當場怒砸

無比噁心！沒品男搭機「朝地毯吐吐痰」 他目擊過程怒PO網

影／伊朗客機起飛突爆胎急返航！機身狂晃天花板砸落乘客尖叫

相關新聞

台男不會說日文竟在日本當詐騙車手 被捕後坦承：不是好工作

日本警視廳小松川警察署近日以涉嫌詐欺未遂，當場逮捕一名台灣籍男子。男子坦承犯行，也供稱「這不是什麼好工作。」

在台日人戰後如何《告別南國》？與海外各地「引揚」者的比較

編按：本文為群馬大學名譽教授所澤潤為《告別南國：在台日人「引揚」研究》（允晨文化，2026）一書撰寫的編者序，原標題為〈來自海外各地的引揚者與台灣引揚者〉，由本書共同編者林初梅翻譯。林初梅為大阪大學人文學研究科教授，亦為大阪大學台灣研究講座計劃主持人。

陽台收衣犯法？女路人抬頭見3樓裸男驚嚇報警 日大叔慘遭逮捕

日本神戶市一名65歲無業男子，15日上午7點多，赤身裸體走上自家3樓陽台收衣服。不料陽台用的是格柵欄杆，大叔坦蕩蕩的「全裸身姿」當場被下方散步經過的20多歲女性盡收眼底。女子受驚嚇後隨即透過公司報警，警方迅速趕抵現場，依涉嫌「公然猥褻罪」將這位大叔當場逮捕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。