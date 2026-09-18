台男不會說日文竟在日本當詐騙車手 被捕後坦承：不是好工作

日本警視廳小松川警察署近日以涉嫌詐欺未遂，當場逮捕一名台灣籍男子。男子坦承犯行，也供稱「這不是什麼好工作。」

產經新聞17日報導，涉案者為35歲台籍男子陳志豪，無業、住處不詳。警方指他涉嫌與他人共謀，以冒充警察等手法，企圖向東京都江戶川區一名60多歲男子騙取現金。

小松川警察署表示，陳嫌所屬集團5日至15日冒充警察，透過社群媒體傳送「你的帳戶被用於犯罪」等假訊息，要求男子進行視訊通話，並聲稱「為了調查資產，有必要暫時保管現金」、「希望你把現金放在玄關前」等。男子察覺有異，隨後撥打110報警。

警員15日下午4時30分左右在男子住家周邊警戒時，陳嫌現身，隨即將他逮捕。警方認為陳嫌是特殊詐欺集團負責取款的「車手」；由於他不會說日語，研判他打算避免與男子碰面，直接取走現金。陳嫌接受偵訊時表示：「我知道裡面是現金或提款卡，也覺得這不是什麼好工作。」