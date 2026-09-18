威尼斯一咖啡廳用餐竟要付「音樂費」 遊客帳單多7歐元傻眼苦笑

一名遊客到義大利威尼斯著名的聖馬可廣場（St Mark's Square）喝調酒，想不到咖啡廳竟然向她收取「聆聽音樂費」，讓遊客相當傻眼。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自義大利托斯卡尼（Tuscany）的佩拉（Simona Pera）日前到威尼斯旅行，和親友一起到歷史悠久的弗洛里安咖啡廳（Caffè Florian）用餐。不過結帳時，她發現帳單上除了兩份可頌31歐元（約新台幣1,130元）、兩杯調酒34歐元（約新台幣1,240元）外，還列了一筆7歐元（約新台幣250元）的「音樂費」，讓她看傻了眼。

佩拉接受義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）訪問時表示，當天確實有一支由3名音樂家組成的小型樂團現場演奏，為咖啡館裡的客人提供音樂。她坦言，自己早就知道這家咖啡廳不便宜，但看到帳單上列出「音樂費」時，還是忍不住苦笑。

威尼斯是全球熱門觀光城市，每年接待約2,000萬至3,000萬名遊客。為了因應過度觀光，威尼斯自2024年開始向部分一日遊旅客收取入城費，最初為5歐元（約新台幣180元）；2025年起，若未提前預約，費用最高提高至10歐元（約新台幣360元），同時擴大收費日期。

威尼斯的觀光費用並非特例。歐洲其他熱門城市也陸續透過旅館稅或觀光費增加收入、控制旅客數量。例如阿姆斯特丹目前會在住宿費之外加收相當於房價12.5%的觀光稅；西班牙部分熱門島嶼則會依地區及季節收取不同費用。

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