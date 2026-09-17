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「嫁給」60號公車！哥倫比亞女子愛上公車 甚至願為愛當清潔工

聯合新聞網／ 綜合報導
女子愛上60號公車，甚至為它應徵公車清潔工。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子愛上60號公車，甚至為它應徵公車清潔工。示意圖，非當事人。圖／ingimage

哥倫比亞一名女子嫁給了自己的摯愛，不過她的結婚對象不是一名男子，而是一輛「公車」！她愛上波哥大（Bogotá）的60號路線，不只與公車結為連理，還在身上刺下愛車的圖案，甚至為了能跟愛車常常在一起，應徵從事清潔公車的工作。

據《鏡報》（Mirror）報導，35歲的帕蒂尼奧（Yeline Lizbeth Patiño）是名專業護理師，她在10歲時就發現自己對公車產生特殊情感，迷上一輛長途巴士，甚至還曾為它流淚、寫情書。

長大後，她雖然也曾試著與男性約會，但對公車的特殊感情卻始終沒有消失。15歲那年，她第一次在電視上看到60號路線，便在想像中與它「結婚」。2022年她第一次前往波哥大時，特別跑去尋找這條路線；2023年她更搬到波哥大居住，確定60號就是自己的一生摯愛。

她強調，自己愛的並不是某一輛特定車號，而是「60」這個完整的存在。只要是行駛60號路線的雙節公車，對她而言都具有獨特身分，不論是公車的結構、顏色或材質，都令她深深著迷、愛不釋手。

這段感情後來真的走進「婚姻」。帕蒂尼奧穿上婚紗，在少數親友見證下舉行結婚儀式，就這樣「嫁」給了公車。為了離「愛人」更近，帕蒂尼奧目前還在夜間擔任清潔人員，負責清潔公車。她表示，只要能待在這些公車身邊，就已經讓她覺得非常幸福。

去年10月，她以搭乘60號路線及私人儀式的方式慶祝「結婚一週年」。最近她更在身上刺了雙節公車圖案，象徵她對60號公車的愛。不過，她之所以公開自己對60號的愛意，其實是因為60號路線可能因捷運發展而取消。

她表示，自己願意公開私生活、刺青等，都只是希望這條路線能繼續行駛。她希望其他對機械或物品產生情感的人，能夠支持她對60號公車的這份愛。「對我而言，那個數字不是時刻表上的代號。」帕蒂尼奧說。對她來說，60不只是公車的路線編號，而是她認定的愛人。只要那個數字還亮在車頭，她就相信，這段特殊的愛情還能繼續。

公車 哥倫比亞 結婚

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