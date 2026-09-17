快訊

「難得的殊榮」習近平預計下周訪美 美官員證實：川普將親自接機

美股早盤／油價跌 Fed升息隔天股債齊揚…費半噴逾3％

聽新聞
0:00 / 0:00

影／胖到坐不了迪士尼設施 她下決心減重37公斤重返樂園改寫回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
查普曼兩年前胖到有些遊樂設施都坐不下。示意圖／ingimage
查普曼兩年前胖到有些遊樂設施都坐不下。示意圖／ingimage

英國一名女子兩年前帶女兒到巴黎迪士尼樂園旅遊，卻因體型太大，安全桿扣不上而被拒絕搭乘遊樂設施。這樣的經歷讓她痛定思痛，下定決心減重。如今她成功瘦身37公斤坐遍各項設施，終於完成自己心目中的「夢幻親子之旅」。

據《鏡報》（Mirror）報導，33歲的查普曼（Poppie Chapman）在2024年和8歲女兒奧蘿拉（Aurora）到巴黎迪士尼玩。當時她的體重約89.4公斤，穿著英國20號尺碼，有不少設施都因為安全壓桿扣不上而沒辦法搭乘。

對查普曼來說，這趟旅行本來是一趟期待已久的夢幻之旅，沒想到卻因自己的身材和體力而留下不愉快回憶。由於體重過重，她連陪著孩子走在園區都覺得身體痠痛，也無法盡情玩遍各種設施，於是在回家後下定決心減肥。

兩年後，查普曼成功減掉37公斤，現在的她只有52公斤。今年她再次陪女兒前往巴黎迪士尼旅行，心情截然不同。這次她不用擔心身體狀況，還能和女兒準備可愛的母女裝，留下許多美好回憶。

查普曼說，母女倆這次在園區「一路衝」著玩了許多遊樂設施，所有安全壓桿都能輕鬆扣上，每天甚至走到2萬步，自己也絲毫不覺得累。她感嘆，比較兩年前與現在的照片，感覺就像在看兩個不同的人，能夠減重成功重返樂園，讓她非常感動。

查普曼坦承，自己以前常常不吃早餐，午晚餐都吃孩子剩下的剩菜，也常喝可樂、吃洋芋片和巧克力。現在她早餐吃前一晚準備好的隔夜燕麥，午餐通常是鮪魚義大利麵沙拉，加入生菜、小黃瓜、番茄、玉米及低脂美乃滋；晚餐則常吃雞肉法士達碗，搭配大量沙拉。即使生活忙碌，她也會選擇方便準備的減重料理，零食也改為吃水果、優格及少量巧克力。

她表示，健康飲食不代表必須完全放棄喜歡的食物。如今一家人一起吃飯時，孩子也因為她的飲食選擇吃得更健康，而這趟重返迪士尼的旅程，也讓她終於能享受兩年前錯過的親子時光。

迪士尼 減重

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

女子逮捕照神似珍妮佛羅培茲 網友瘋狂玩梗要巨星「出來認妹妹」

佛州丈夫裝監視器抓小偷 竟意外拍到妻子與愛犬發生性關係

亞利桑那一對父母辦派對忘了孩子在車裡 5歲兒因高溫熱死

糙米燕麥吃起來！研究發現每天全穀物攝取增加 膽固醇、血糖全降

相關新聞

被迫看脫衣秀…美航荒謬女乘客「高空脫光」當眾猥褻 下機秒被逮

美國航空（American Airlines）日前上演一齣離譜的空中鬧劇！一架飛往佛羅里達州邁阿密的客機，在巡航於3萬8000英尺（約11.6公里）高空時，一名女旅客突然在機艙內褪去全身衣物，甚至當著...

情色與保守的極致融合？OnlyFans女王自認傳統嬌妻 驚人徵夫條件曝光

相反的事物，往往像水火一樣難以並存。不過，成人平台OnlyFans的頂尖創作者安雅・萊西（Anya Lacey），雖然靠著付費成人影片賺進大把鈔票，但她近日表示自己是一名敬畏上帝的傳統妻子...

無間斷狂歡！美「成人夏令營」百人濕身混戰 帳篷劇烈晃動極樂24小時

當聽到美國紐約布魯克林舉辦的夏令營時，有些人或許會聯想到跳蚤市場或老少咸宜的休閒活動，但這場名為「MorningWood夏令營」（Camp MorningWood）的活動卻徹底顛覆了所有人的想像。這項由紐約知名性愛俱樂部「Hacienda」主辦的24小時限時性愛狂歡派對，於布魯克林分館「The Villa」盛大登場。

學生一找就嗨！東京熱血男師帶頭闖空門 狂授秘技「佛壇銅鐘能賣大錢」

日本東京一名形象親切、深受學生喜愛的26歲高中男老師，不僅沒盡到教書育人的職責，反倒被學生一找就「嗨起來」，興奮加入未成年學生的竊盜集團。他不僅指點學生「佛壇上的金屬磬鐘能賣大錢」，還親自帶頭闖入民宅打劫，這起離奇的師生集體犯案事件，隨着警視廳逮捕行動而震驚全日本。

「嫁給」60號公車！哥倫比亞女子愛上公車 甚至願為愛當清潔工

哥倫比亞一名女子嫁給了自己的摯愛，不過她的結婚對象不是一名男子，而是一輛「公車」！她愛上波哥大（Bogotá）的60號路線，不只與公車結為連理，還在身上刺下愛車的圖案，甚至為了能跟愛車常常在一起，應徵從事清潔公車的工作。

影／胖到坐不了迪士尼設施 她下決心減重37公斤重返樂園改寫回憶

英國一名女子兩年前帶女兒到巴黎迪士尼樂園旅遊，卻因體型太大，安全桿扣不上而被拒絕搭乘遊樂設施。這樣的經歷讓她痛定思痛，下定決心減重。如今她成功瘦身37公斤坐遍各項設施，終於完成自己心目中的「夢幻親子之旅」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。