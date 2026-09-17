影／胖到坐不了迪士尼設施 她下決心減重37公斤重返樂園改寫回憶

英國一名女子兩年前帶女兒到巴黎迪士尼樂園旅遊，卻因體型太大，安全桿扣不上而被拒絕搭乘遊樂設施。這樣的經歷讓她痛定思痛，下定決心減重。如今她成功瘦身37公斤坐遍各項設施，終於完成自己心目中的「夢幻親子之旅」。

據《鏡報》（Mirror）報導，33歲的查普曼（Poppie Chapman）在2024年和8歲女兒奧蘿拉（Aurora）到巴黎迪士尼玩。當時她的體重約89.4公斤，穿著英國20號尺碼，有不少設施都因為安全壓桿扣不上而沒辦法搭乘。

對查普曼來說，這趟旅行本來是一趟期待已久的夢幻之旅，沒想到卻因自己的身材和體力而留下不愉快回憶。由於體重過重，她連陪著孩子走在園區都覺得身體痠痛，也無法盡情玩遍各種設施，於是在回家後下定決心減肥。

兩年後，查普曼成功減掉37公斤，現在的她只有52公斤。今年她再次陪女兒前往巴黎迪士尼旅行，心情截然不同。這次她不用擔心身體狀況，還能和女兒準備可愛的母女裝，留下許多美好回憶。

查普曼說，母女倆這次在園區「一路衝」著玩了許多遊樂設施，所有安全壓桿都能輕鬆扣上，每天甚至走到2萬步，自己也絲毫不覺得累。她感嘆，比較兩年前與現在的照片，感覺就像在看兩個不同的人，能夠減重成功重返樂園，讓她非常感動。

查普曼坦承，自己以前常常不吃早餐，午晚餐都吃孩子剩下的剩菜，也常喝可樂、吃洋芋片和巧克力。現在她早餐吃前一晚準備好的隔夜燕麥，午餐通常是鮪魚義大利麵沙拉，加入生菜、小黃瓜、番茄、玉米及低脂美乃滋；晚餐則常吃雞肉法士達碗，搭配大量沙拉。即使生活忙碌，她也會選擇方便準備的減重料理，零食也改為吃水果、優格及少量巧克力。

她表示，健康飲食不代表必須完全放棄喜歡的食物。如今一家人一起吃飯時，孩子也因為她的飲食選擇吃得更健康，而這趟重返迪士尼的旅程，也讓她終於能享受兩年前錯過的親子時光。