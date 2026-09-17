快訊

「難得的殊榮」習近平預計下周訪美 美官員證實：川普將親自接機

美股早盤／油價跌 Fed升息隔天股債齊揚…費半噴逾3％

聽新聞
0:00 / 0:00

「我跟媽媽做了100次！」兒遭母報警氣炸爆料 綠帽夫無辜：以為婚姻幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
美國佛羅裡達州一名46歲的大膽熟女，與她22歲的親生兒子私下維持了長達數年的禁忌關係。示意圖／Ingimage
美國佛羅裡達州一名46歲的大膽熟女，與她22歲的親生兒子私下維持了長達數年的禁忌關係。示意圖／Ingimage

美國佛羅裡達州一名46歲的大膽熟女，與她22歲的親生兒子私下維持了長達數年的禁忌關係，甚至自爆曾偷歡「上百次」。這起隱瞞丈夫多年的病態醜聞，全因母子倆發生家庭糾紛而意外曝光。被捕後母親更語出驚人地狂妄坦承罪行，離奇又違背倫常的案情迅速引發熱議。

《紐約郵報》（New York Post）報導，這起亂倫案發生於萊克蘭（Lakeland）。涉案的46歲女子克里斯蒂娜·克萊門斯（Christina Clemens）與22歲的兒子肖恩（Shane Clemens）同住。日前克里斯蒂娜因與兒子爆發肢體衝突，氣得撥打911報案指控兒子家暴。警方獲報趕抵現場，當場將涉嫌動手的肖恩戴上手銬逮捕。

不料，被捕的肖恩對母親報警抓他的行為感到極度憤怒與不甘，為了「玉石俱焚」，他直接在警局扔下一枚震撼彈，向警方大聲舉報：「既然這樣，那我也要說！我從18歲開始就一直跟我媽發生性關係！」這番報復性的爆料讓在場的辦案人員震驚不已，隨即展開針對亂倫罪行的深入調查。

面對警方的嚴肅詢問，母親克里斯蒂娜竟完全沒有半點羞恥與避諱，反而非常豪爽且態度囂張地坦承：「大概也就做過100次吧，我可沒有口吃（沒說錯）！」她態度大方地承認自己從兒子成年後，就頻繁地與親生骨肉偷情，且多年來一直將這段不可告人的肉體關係隱瞞得天衣無縫。

調查人員隨後找來克里斯蒂娜的丈夫進行面談，丈夫滿臉無辜地表示兩人平日「婚姻生活相當幸福」，不曾認為感情出問題。然而當被問及是否察覺異樣時，他才語帶懷疑地坦言，先前確實覺得有些怪異，因為妻子與兒子過去經常會兩人一起溜進主臥室，並隨手將房門反鎖，但他當時並未往亂倫的方向深入追查。

波爾克郡（Polk County）警長格雷迪·賈德（Grady Judd）在受訪時難掩厭惡，直言這起案件簡直「太噁心了，讓人無話可說」。法律背景指出，亂倫在佛州屬於三級重罪，最高可面臨5年有期徒刑。而這對母子的行為不僅嚴重觸犯法律，更徹底撕裂了原本看似平靜的家庭生活。

根據最新的法院與監獄記錄，克里斯蒂娜目前面臨亂倫、公開通姦及家庭暴力等三項指控，在繳納6250美元（約新台幣20萬元）保釋金後已獲釋候審；而「大義滅親」卻也把自己送進牢房的兒子肖恩，則被控亂倫與家暴罪，目前仍被拘留且不得保釋。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

亂倫 禁忌 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

狠父失控殺骨肉…工人破門見幼童相疊陳屍 4歲女逃竄喊「我愛你」仍慘死

亞利桑那一對父母辦派對忘了孩子在車裡 5歲兒因高溫熱死

佛州丈夫裝監視器抓小偷 竟意外拍到妻子與愛犬發生性關係

影／詭異對話曝！Meta AI問「後座兒童是誰」 下秒竟搜出幼女體重母崩潰

相關新聞

被迫看脫衣秀…美航荒謬女乘客「高空脫光」當眾猥褻 下機秒被逮

美國航空（American Airlines）日前上演一齣離譜的空中鬧劇！一架飛往佛羅里達州邁阿密的客機，在巡航於3萬8000英尺（約11.6公里）高空時，一名女旅客突然在機艙內褪去全身衣物，甚至當著...

情色與保守的極致融合？OnlyFans女王自認傳統嬌妻 驚人徵夫條件曝光

相反的事物，往往像水火一樣難以並存。不過，成人平台OnlyFans的頂尖創作者安雅・萊西（Anya Lacey），雖然靠著付費成人影片賺進大把鈔票，但她近日表示自己是一名敬畏上帝的傳統妻子...

無間斷狂歡！美「成人夏令營」百人濕身混戰 帳篷劇烈晃動極樂24小時

當聽到美國紐約布魯克林舉辦的夏令營時，有些人或許會聯想到跳蚤市場或老少咸宜的休閒活動，但這場名為「MorningWood夏令營」（Camp MorningWood）的活動卻徹底顛覆了所有人的想像。這項由紐約知名性愛俱樂部「Hacienda」主辦的24小時限時性愛狂歡派對，於布魯克林分館「The Villa」盛大登場。

學生一找就嗨！東京熱血男師帶頭闖空門 狂授秘技「佛壇銅鐘能賣大錢」

日本東京一名形象親切、深受學生喜愛的26歲高中男老師，不僅沒盡到教書育人的職責，反倒被學生一找就「嗨起來」，興奮加入未成年學生的竊盜集團。他不僅指點學生「佛壇上的金屬磬鐘能賣大錢」，還親自帶頭闖入民宅打劫，這起離奇的師生集體犯案事件，隨着警視廳逮捕行動而震驚全日本。

「嫁給」60號公車！哥倫比亞女子愛上公車 甚至願為愛當清潔工

哥倫比亞一名女子嫁給了自己的摯愛，不過她的結婚對象不是一名男子，而是一輛「公車」！她愛上波哥大（Bogotá）的60號路線，不只與公車結為連理，還在身上刺下愛車的圖案，甚至為了能跟愛車常常在一起，應徵從事清潔公車的工作。

影／胖到坐不了迪士尼設施 她下決心減重37公斤重返樂園改寫回憶

英國一名女子兩年前帶女兒到巴黎迪士尼樂園旅遊，卻因體型太大，安全桿扣不上而被拒絕搭乘遊樂設施。這樣的經歷讓她痛定思痛，下定決心減重。如今她成功瘦身37公斤坐遍各項設施，終於完成自己心目中的「夢幻親子之旅」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。