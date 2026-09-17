「我跟媽媽做了100次！」兒遭母報警氣炸爆料 綠帽夫無辜：以為婚姻幸福

美國佛羅裡達州一名46歲的大膽熟女，與她22歲的親生兒子私下維持了長達數年的禁忌關係，甚至自爆曾偷歡「上百次」。這起隱瞞丈夫多年的病態醜聞，全因母子倆發生家庭糾紛而意外曝光。被捕後母親更語出驚人地狂妄坦承罪行，離奇又違背倫常的案情迅速引發熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起亂倫案發生於萊克蘭（Lakeland）。涉案的46歲女子克里斯蒂娜·克萊門斯（Christina Clemens）與22歲的兒子肖恩（Shane Clemens）同住。日前克里斯蒂娜因與兒子爆發肢體衝突，氣得撥打911報案指控兒子家暴。警方獲報趕抵現場，當場將涉嫌動手的肖恩戴上手銬逮捕。

不料，被捕的肖恩對母親報警抓他的行為感到極度憤怒與不甘，為了「玉石俱焚」，他直接在警局扔下一枚震撼彈，向警方大聲舉報：「既然這樣，那我也要說！我從18歲開始就一直跟我媽發生性關係！」這番報復性的爆料讓在場的辦案人員震驚不已，隨即展開針對亂倫罪行的深入調查。

面對警方的嚴肅詢問，母親克里斯蒂娜竟完全沒有半點羞恥與避諱，反而非常豪爽且態度囂張地坦承：「大概也就做過100次吧，我可沒有口吃（沒說錯）！」她態度大方地承認自己從兒子成年後，就頻繁地與親生骨肉偷情，且多年來一直將這段不可告人的肉體關係隱瞞得天衣無縫。

調查人員隨後找來克里斯蒂娜的丈夫進行面談，丈夫滿臉無辜地表示兩人平日「婚姻生活相當幸福」，不曾認為感情出問題。然而當被問及是否察覺異樣時，他才語帶懷疑地坦言，先前確實覺得有些怪異，因為妻子與兒子過去經常會兩人一起溜進主臥室，並隨手將房門反鎖，但他當時並未往亂倫的方向深入追查。

波爾克郡（Polk County）警長格雷迪·賈德（Grady Judd）在受訪時難掩厭惡，直言這起案件簡直「太噁心了，讓人無話可說」。法律背景指出，亂倫在佛州屬於三級重罪，最高可面臨5年有期徒刑。而這對母子的行為不僅嚴重觸犯法律，更徹底撕裂了原本看似平靜的家庭生活。

根據最新的法院與監獄記錄，克里斯蒂娜目前面臨亂倫、公開通姦及家庭暴力等三項指控，在繳納6250美元（約新台幣20萬元）保釋金後已獲釋候審；而「大義滅親」卻也把自己送進牢房的兒子肖恩，則被控亂倫與家暴罪，目前仍被拘留且不得保釋。

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