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裸體也要看場合！日男自家陽台「全裸收衣服」 路人檢舉慘遭逮

香港01／ 撰文／奶茶妹
日本神戶一名男子因全裸站在公寓陽台收衣服，被路的行人舉報後遭捕。示意圖／Ingimage
日本神戶一名男子因全裸站在公寓陽台收衣服，被路的行人舉報後遭捕。示意圖／Ingimage

不少人習慣在家中放鬆赤裸，認為只要身處私人空間就無傷大雅。但在日本，若赤身裸體在家中又恰好被路人見到，隨時可能吃上官司！日前，日本一名男子因在自家陽台全裸收衣服」被路過的行人目擊，並向警方舉報。究竟「順手收衣服」為何會踩到法律紅線？日本法律對此又有哪些嚴格規定？

據日媒《產經新聞》報導，9月15日清晨7時半左右，日本兵庫縣神戶市一名65歲無業男子，全裸站在公寓3樓陽台拿取曬乾的衣服。雖然陽台設有格子狀欄杆，但仍被路過下方步道的20多歲女性目擊，並通報警方。男子被捕後承認罪刑，供稱自己平時在室內習慣赤身裸體，當時只是順便走出去拿衣服。

身處私人空間為何會觸法？

事件曝光後引發大批民眾關注，不少人感到疑惑，明明身處自家私人範圍，為何裸體走出陽台拿取衣物也會犯法？到底在日本法律又如何判定呢？

不少人以為沒有被警察當場抓到就沒事，其實是重大誤會。日本ベリーベスト法律事務所就曾為大家詳細解析，現在日本警方極為依賴手機影片、防犯監視器及行車記錄器舉證。若路人感到不適並拍下影像舉報，警方經搜查後可向法院申請拘捕令，可以過幾周、甚至幾個月後才上門拘捕。

構成「公然猥褻罪」兩大關鍵因素

根據日本《刑法》第174條，法律判斷關鍵在於兩大要件：

「公然」的定義：判定標準在於「他人能否看見」而非「地點是否在自家」。只要未拉窗簾或站在陽台，處於不特定多數人能輕易看見全裸的狀態，即屬「公然」。

「故意」的認定：若平時習慣全裸且明知外部有人流依然走至陽台，或長期不拉窗簾，即會被警方認定具備法律上的「故意」。

一旦定罪最高可罰款30萬日圓

公然猥褻罪最高可被判處6個月以下有期徒刑、30萬日圓（約台幣6.1萬元）以下罰金，或處以拘留、罰款。最令人意外的是，罪名維護的是整體「社會風紀與秩序」，並無特定的個人受害者，因此無法像一般民事糾紛透過私下賠償私了和解，一旦被起訴就必須承擔刑事責任。

日本住宅區普遍密度高、樓距近，市民對社區風紀的舉報率也相對較高。所以無論是前往日本旅遊入住飯店、Airbnb，還是在當地租屋定居，只要在室內赤裸就謹記拉緊遮光窗簾。千萬不要抱持「只出去十秒」的僥倖心態，只要角度允許路人看到，短時間暴露都可能吃上官司！

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文章授權轉載自《香港01》

日本 神戶 陽台 全裸

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