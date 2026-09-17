被迫看脫衣秀…美航荒謬女乘客「高空脫光」當眾猥褻 下機秒被逮

美國航空（American Airlines）日前上演一齣離譜的空中鬧劇！一架飛往佛羅里達州邁阿密的客機，在巡航於3萬8000英尺（約11.6公里）高空時，一名女旅客突然在機艙內褪去全身衣物，甚至當著周遭所有乘客的面做出露骨且極具猥褻意味的脫序行為，引發全機譁然。

綜合外電報導，美國航空AA1779航班原定於美東時間9月11日晚間出發，航程因故延誤近2小時，直到晚間9點左右才從巴爾的摩／華盛頓瑟古德·馬歇爾國際機場（BWI）起飛。不料航程途中，當班機位於3萬8000英尺高空時，客艙前段右側突然爆發騷動，空服員見狀隨即通報機長。

根據航空專業網站「AirLive」曝光的「飛機通訊定址與報告系統」（ACARS）紀錄顯示，機長當時緊急回報，該名女乘客在座位上脫到一絲不掛，並公然做出不堪入目的猥褻舉動。機組人員隨即依「飛行作業手冊」（FOM）標準程序，通報美航綜合營運中心（IOC），並要求地面執法單位在降落時待命攔截。

班機於美東時間深夜11點23分左右平安降落邁阿密國際機場（MIA），當客機滑行至北航廈D2登機門時，大批執法人員早已在場嚴陣以待，隨即逮捕該名女乘客。

邁阿密戴德郡警長辦公室證實，警方於機艙內接獲騷動通報，經初步調查確認脫序情事發生於高空飛行途中，目前已正式交由美國聯邦調查局（FBI）接手調查。美航發言人亦證實有鬧事乘客遭驅逐下機，但目前尚不清楚機組員在航程當下採取了何種具體約束手段。