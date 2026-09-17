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女子逮捕照神似珍妮佛羅培茲 網友瘋狂玩梗要巨星「出來認妹妹」

聯合新聞網／ 綜合報導
國際巨星珍妮佛．羅培茲。法新社
國際巨星珍妮佛．羅培茲。法新社

美國明尼蘇達州（Minnesota）一名女子因涉嫌偷竊遭逮捕，沒想到警局拍下的逮捕照竟讓她在網路爆紅。35歲的奎斯特（Cyrena Anne Quast）因外貌神似國際巨星珍妮佛．羅培茲（Jennifer Lopez），逮捕照曝光後引發大量網友討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，奎斯特於8月30日在明尼蘇達州蒙蒂塞洛（Monticello）遭逮捕，被控從一家商店偷走兩組「雙包裝」電動工具電池，總價約580美元（約為新台幣1萬8,500元）。

店員據稱認出奎斯特，懷疑她兩天前也曾涉及一起竊盜案，於是立即報警。警方到場後，奎斯特據稱承認偷走電池，隨後以重大輕罪竊盜罪名遭到收押。她在隔天獲釋。

不過，案件在社群媒體上受到關注的原因，卻是她的逮捕照實在太像57歲的珍妮佛．羅培茲。有人看到照片後忍不住留言：「我乍看還以為那是J.Lo本人。」也有人笑稱「是不是矩陣出錯了（指人類活在模擬世界，系統出錯）」。

有網友直接拿羅培茲2002年的經典歌曲〈Jenny from the Block〉開玩笑，戲稱女子是「Jenny from D-Block」，把街區（Block）改成監獄區的雙關；也有人留言「Jenny最近在街區走跳得太頻繁了」，還有人半開玩笑地對羅培茲喊話：「珍妮佛，快來認領妳妹妹，趕快去做DNA鑑定喔！」

根據網路公開紀錄，這並非奎斯特第一次與警方打交道。她過去曾因持有毒品、酒後駕駛（DWI）、逃避警方追捕、提供假身分，以及多起交通違規等案件遭到逮捕或處分。如今，她因偷竊再次被逮捕，不過卻意外因囚犯照成為網路焦點，甚至還因此被封了「監獄版J.Lo」的稱號。

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