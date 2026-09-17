佛州丈夫裝監視器抓小偷 竟意外拍到妻子與愛犬發生性關係

美國佛羅里達州（Florida）一名男子在家中裝監視器，想不到竟拍到妻子對飼養的狗狗做出性行為。警方介入調查後，女子否認涉及性接觸，但仍因涉嫌對動物進行性接觸而遭到起訴。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，38歲的努默多爾（Malia Nummerdor）本週遭警方逮捕。她的丈夫日前在臉書（Facebook）公開相關指控，並表示自己手上有照片及影片可以證明。

根據夏洛特郡警長辦公室（Charlotte County Sheriff’s Office）的逮捕報告，該名丈夫原本是在家中安裝兩台監視器，想找出究竟是誰一直偷走放在家裡的零錢罐。丈夫表示，家人都知道屋內裝有監視器。

然而，日前他查看其中一台設在臥室的攝影機錄影時，卻發現疑似拍到努默多爾與家犬發生不當接觸的畫面。丈夫隨後向警方出示錄影截圖，並讓調查人員查看存有完整影像的筆電。

警方週二訊問努默多爾時，她承認影片中的確是自己與那隻狗，卻否認有任何性接觸，辯稱自己只是在撫摸愛犬。警方表示，她無法合理解釋影片中的相關行為，且前後說法存在矛盾，因此最終將她逮捕。

警方並未透露這隻狗的進一步狀況。努默多爾目前被關押於夏洛特郡監獄，罪名為與動物發生性接觸。她與丈夫於2023年結婚，社群媒體上也能看到兩人與家中兩名男孩的合照。