轉行幼教遭酸人生污點！寫真女神罹罕病「左眼近失明」 戴眼罩堅強復出

擁有172公分高挑身材與極致比例的30歲寫真女星生田柚奈，不僅外型亮眼正妹感十足，私下還曾創下一次爆吃250碗蕎麥麵的「大胃王」紀錄。然而看似陽光的她，人生卻充滿荒謬逆境。她曾被幼稚園園長當面羞辱寫真經歷是「人生污點」並逼退，轉行後更慘罹患百萬分之二的罕見眼疾，導致左眼近乎失明。儘管面臨失明危機與世俗偏見，她仍戴上眼罩勇敢重返演藝圈。

據日媒《日刊SPA》報導，生田柚奈小學時就因遺傳長到168公分，國三參加籃球社時更曾一餐吃下相當於16人份、重達5公斤的250碗蕎麥麵，驚人食量連親友都嚇壞。大學搬到東京後，她因體重增加加上因緣際會踏入寫真界，憑藉高挑性感的身材打開知名度。然而，家庭背景保守的父母對此極度排斥，母親甚至直言「有必要這麼暴露嗎」，談論寫真更成為家中禁忌。

為了讓家人安心，生田承諾若沒闖出名堂就退圈，隨後考取幼兒保育員資格，決定轉行進入幼稚園任職。不料，轉行第一年秋天，幼稚園園長突然約談生田，並遞上一張她在二手書店「Book Off」被找到的寫真DVD彩色複印件。園長坐在兒童椅上，當面冷血指責寫真拍攝是「妳人生中的一個污點」，隨後展開頻繁的面談壓力，拐彎抹角逼她自動離職。

生田坦言自己是用本名光明正大地展現身體藝術，絕不認為這很低俗，但最終仍遺憾地在職場偏見下被迫離職。離開幼教圈後，她轉往可遠距上班的公司任職，未料命運又給了她重創。某天她的左眼突然劇痛且極度畏光，痛到房間只要有一點光線就差點暈倒，經診斷竟罹患了發病率僅「每百萬人中2至3人」的罕見疾病「棘阿米巴角膜炎」。

這項罕見眼疾給生田的日常生活帶來極大考驗。由於左眼幾乎失去視力，她的深度感知能力大受影響，日常倒茶時經常灑得滿桌都是，在便利商店挑選商品時左手也常不小心將東西摔落地上，甚至因為看不見左側障礙物而頻繁碰撞，導致左臂一度佈滿怵目驚心的瘀青。醫生指出，免疫力低落時配戴隱形眼鏡較易感染，但生田無奈表示自己天天使用日拋且洗澡時皆會摘除，至今仍找不到確切病因。

目前的她只能暫時依靠右眼單眼生活，並積極進行眼部細菌清除治療，未來還需等待機會接受角膜移植手術，且無法確定視力能否順利完全恢復。在2025年10月至2026年3月停工休養期間，生田選擇勇敢面對變故。

經歷了被世俗扣上「污點」標籤以及險些失明的毀滅性打擊，生田柚奈並未被絕望擊垮。她決定戴上造型眼罩重返鏡頭前，繼續從事她熱愛的寫真與演藝工作。生田表示，她希望以自身堅韌的態度給予大眾勇氣，即便左眼暫時看不見，她依然會按照自己的步調，繼續在伸展台上展現屬於她的美麗與自信。