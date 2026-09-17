無間斷狂歡！美「成人夏令營」百人濕身混戰 帳篷劇烈晃動極樂24小時

當聽到美國紐約布魯克林舉辦的夏令營時，有些人或許會聯想到跳蚤市場或老少咸宜的休閒活動，但這場名為「MorningWood夏令營」（Camp MorningWood）的活動卻徹底顛覆了所有人的想像。這項由紐約知名性愛俱樂部「Hacienda」主辦的24小時限時性愛狂歡派對，於布魯克林分館「The Villa」盛大登場。

根據外媒「紐約郵報」（New York Post）報導，整場活動吸引超過110名賓客熱烈參與，門票價格介於54至130美元（約新台幣1700至4100元），依賓客參加的時段（夜間、午夜、日間共三場）而定，其中更有半數以上的參加者選擇挑戰整整24小時不間斷的極樂體驗。

派對入場審查相當嚴格，所有賓客必須穿著極具性感特色的野營主題服裝才能通過，現場隨處可見身穿性感短褲、領巾與敞開襯衫的男男女女，將野外露營的童年回憶轉化為充滿肉慾的狂歡盛宴。活動於晚間八點準時拉開序幕，地下室的暗黑遊樂區在閃爍燈光與紅光烘托下，隨即演變成熱辣的競賽現場。

主辦單位安排了極具挑釁意味的「體位耐力賽」，多對不限性別的組合在短短幾分鐘內展開激烈角逐，必須在傳教士、拱橋式乃至高難度的「倒立69式」等各種複雜體位中維持至少30秒，場面極其混亂而性感。除了地下室的激戰區外，整棟建築還設有眾多主題性愛房，包括鏡子房、公主房與窺探房，甚至有情侶悄悄溜進露營帳篷內激戰，隨處可見劇烈晃動的帳篷。

戶外區域則提供了日式繩縛綁繩教學、充斥著裸體男女的露天熱水按摩池，以及圍繞著火堆的烤棉花糖（S'mores）區，參加者更發揮創意將融化的棉花糖與巧克力融入前戲互動中，把傳統露營活動玩出成人情趣。除了體能挑戰，主辦單位還精心設計了「成就徽章」系統，凡是完成「存活滿24小時」、「嘗試新招式」或「參與多人運動」的賓客都能獲得專屬榮譽。

為了確保狂歡者的體力不被榨乾，派對主辦人Peaches親自掌管廚房食堂，穿著寫有「只許看不許摸」的連身睡衣，全天候提供起司漢堡、巧克力慕斯、起司條與現切水果等美食，確保每位客人都能吃飽喝足再狂歡。歷經整夜的歡愉後，工作人員於凌晨四點迅速清洗與消毒環境，讓疲憊的賓客在地下室短暫休息。然而，正如大家記憶中的夏令營一般，許多人在棉被下依然竊竊私語、嬉笑不止，甚至有人趁著暗夜偷偷在不同床位之間流連纏綿，讓夜晚的激情持續暗潮洶湧。

當第二天中午太陽升起，最令人血脈噴張的重頭戲：「百人斬」大挑戰正式登場。這項挑戰旨在選出24小時內與最多不同賓客發生親密關係的「性愛之王」，冠軍可獲得象徵最高榮譽的免費紀念T恤。儘管女性參加者通常在此類競賽中占據優勢，但今年競爭異常激烈，最終一名男性賓客以8名伴侶的成績榮獲季軍，亞軍則由一名任職於理工領域、習慣用試算表規劃「性高潮效率」的50多歲女性奪得。

而眾所矚目的總冠軍則由名為「Bella」的女性在最後一小時逆襲奪下，她憑藉最後60分鐘內的3場驚險交鋒，以總計12名伴侶的驚人紀錄封后。這場限時狂歡派對不僅滿足了感官刺激，更建立起一種獨特的同儕情誼，許多參加者表示，大家在過程中互相打氣、分享持久策略，這種革命情感才是讓成人夏令營令人終生難忘的核心魅力。