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情色與保守的極致融合？OnlyFans女王自認傳統嬌妻 驚人徵夫條件曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
萊西雖然在Onlyfans收入高居前0.01%，但若出現適合對象，她坦言願意為對方放棄自己的情色事業。圖／取自萊西Instagram
萊西雖然在Onlyfans收入高居前0.01%，但若出現適合對象，她坦言願意為對方放棄自己的情色事業。圖／取自萊西Instagram

相反的事物，往往像水火一樣難以並存。不過，成人平台OnlyFans的頂尖創作者安雅・萊西（Anya Lacey），雖然靠著付費成人影片賺進大把鈔票，但她近日表示自己是一名敬畏上帝的傳統妻子，「視丈夫為一家之主，而上帝高於一切」。

根據「紐約郵報」報導，萊西靠著大尺度成人影片，在OnlyFans收入排名前0.01%，可說是暗黑界的情色女王。不過私底下的她立場卻偏保守派，自稱敬畏上帝的傳統主義者（God-fearing traditionalist），而且百分百支持美國總統川普。

不過萊西的保守派立場也遭到諸多網友攻擊，有人認為她只是為了博取關注耍花招，更有網友狠批「談到婚姻，不應該將賣春與傳統相提並論」。面對外界批評，萊西反問，為何從事一份工作時，不能擁有與這份工作不相符的觀點？

談到自己的保守派立場，萊西坦言是在新冠疫情時期逐一檢視自己所有的觀點後，認為和保守派的立場相符，也是從那時起開始支持川普。

此外，為了找尋真命天子，萊西更架設了一個專屬網站，想追求她的男性必須填寫「第一次約會要AA制嗎？」、「你信奉上帝嗎？」等調查。而萊西坦言自己的目標是成為一名傳統妻子，對於傳統妻子的定義她認為「視丈夫為一家之主，而上帝高於一切」。

談到未來規劃，萊西不諱言將繼續創作大尺度的成人內容，不過若出現適合的對象，她也願意為了對方放棄收入驚人的Onlyfans事業。對於結婚對象條件，萊西認為必須擁有100英畝（約40.47公頃）的土地，而且可以讓她在家照顧8到9個孩子。

OnlyFans 女王 上帝 妻子 情色行業

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