學生一找就嗨！東京熱血男師帶頭闖空門 狂授秘技「佛壇銅鐘能賣大錢」

日本東京一名形象親切、深受學生喜愛的26歲高中男老師，不僅沒盡到教書育人的職責，反倒被學生一找就「嗨起來」，興奮加入未成年學生的竊盜集團。他不僅指點學生「佛壇上的金屬磬鐘能賣大錢」，還親自帶頭闖入民宅打劫，這起離奇的師生集體犯案事件，隨着警視廳逮捕行動而震驚全日本。

據日本TBS電視台新聞網報導，被捕的26歲男教師木村亮介於東京一所市立高中任教。案情顯示，木村在學生間綽號為「木木」，平時總是面帶微笑且熱愛釣魚，人設相當和善。然而，當他得知學生平時有闖入廢棄空屋竊盜的壞習慣時，竟未加阻止，反而出於「想試試膽量」的荒謬好奇心，應邀加入學生的行竊行列，警方目前已逮捕包含木村在內共6名涉案師生。

這群師生的犯罪手法既囂張又缺乏專業。今年2月間，木村搭乘學生駕駛的車輛抵達一處山區民宅，拿著手機手電筒照亮道路引路，企圖摸黑搜刮財物。一行人從未上鎖的窗戶潛入後，赫然看到餐桌上擺著「剛買好的新鮮蔬菜」，接著又聽到房屋後方傳來動靜，這才驚覺70多歲的屋主根本在家，嚇得這群「師生大盜」連忙空手落荒而逃。

除了親自下場試膽，木村更充當起竊盜團伙的「行家導師」。他不僅在學生展示偷來的金戒指時認真分析「這看起來像真貨，拿去鑑定看看」，還不藏私分享經驗，指點學生「佛教佛壇上的銅鐘都是純金做的，可以賣個好價錢」，甚至手把手教授學生如何在二手跳蚤市場拍賣網站上將贓物變現。涉案學生向警方供述時表示：「我當時只是邀邀看『老師』，沒想到他完全不排斥，反而比我們還興奮！」

目前東京警視廳正深入調查該地區1月至2月間發生的連環空門案，釐清木村是否涉入更多案情。木村在接受審訊時僅承認部分指控，辯稱自己記不清是否爬窗，只是出於好玩才跟著學生「試膽」。涉事高中的校長對此則表示，身為應該教導學生遵紀守法的人卻身先士卒犯案，感到極度遺憾與重視。