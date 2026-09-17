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81歲愛人留千萬遺產！33歲鮮肉裸體郵輪大玩多人運動 爽曬奢華近況

聯合新聞網／ 綜合報導
現年33歲的羅馬尼亞籍男子馬林，過去因與年長近50歲的英國前聖公會牧師結婚而躍上新聞版面。在丈夫離世後，馬林並未停下追求新生活的腳步，其感情歷程依然精采繽紛。 示意圖／AI生成
現年33歲的羅馬尼亞籍男子馬林，過去因與年長近50歲的英國前聖公會牧師結婚而躍上新聞版面。在丈夫離世後，馬林並未停下追求新生活的腳步，其感情歷程依然精采繽紛。 示意圖／AI生成

現年33歲的羅馬尼亞籍男子弗洛林·馬林（Florin Marin），過去因與年長近50歲的英國前聖公會牧師菲利普·克萊門茨（Philip Clements）結婚而躍上新聞版面，兩人還曾在談話性節目上大秀恩愛，讓超越年齡與身分的忘年之戀一度引起不少關注。不過，這段爺孫戀當年招致牧師家人強烈指責，馬林甚至被質疑是覬覦他的財產，因為馬林在兩人交往期間至少揮霍了約100萬英鎊（約新台幣4千萬元）。

根據外媒「太陽報（The Sun）」報導，克萊門茨於2020年以81歲高齡病逝後，將名下價值近千萬房產、每月2000英鎊（約新台幣8.5萬元）的退休金以及15萬英鎊（約新台幣640萬元）的資產留給了馬林。這筆遺產與每月穩定進帳的撫恤金，為馬林後續的奢侈生活奠定了基礎。

丈夫離世後，馬林並未停下追求新生活的腳步，其感情歷程依然精采繽紛。他先後與西班牙籍男友及現年50歲的德義混血飯店大亨喬瓦尼·梅西納（Giovanni Messina）展開交往，並於兩年前與梅西納達成共識，正式轉為開放式關係。

近期馬林更向外媒大方爆料，自己在今年5月的裸體郵輪派對上邂逅了新歡，對方是一名50歲的保加利亞企業家。馬林坦言，梅西納有時會因為新歡的存在而產生嫉妒與競爭心，但兩人仍保持著微妙且穩定的合作與情感連結。

除了豐富的感情生活，馬林更不吝於在社群平台上大肆炫耀其奢華無度的日常。他近期頻繁造訪美國東岸，從賓州、華盛頓特區一路玩到紐約，並大量曬出搭乘商務艙品嚐香檳、享受高級護膚保養的影片，甚至分享下榻星級景觀飯店及開箱各類名牌禮物的奢華畫面。馬林得意地強調，自己旅行與穿戴名牌「從不花自己一毛錢」，全由現任企業家男友與梅西納買單，梅西納甚至已將名下的飯店業務過戶給他，確保他擁有源源不絕的收入與生活保障。

面對外界無休止的批評與亡夫親兄弟的冷眼相對，馬林顯得格外坦然。他直言自己與亡夫的親兄弟早已斷絕聯繫，並強調：「克萊門茨是我的合法丈夫，我拿到的每分錢都是我應得的。」儘管生活奢華無度，馬林仍表示心中永遠為亡夫留有一席之地，不僅在家中擺放克萊門茨的肖像與遺物表達懷念，也深深感謝對方當年為他打下的經濟基礎。

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遺產 人夫 爺孫戀

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