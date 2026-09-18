陽台收衣犯法？女路人抬頭見3樓裸男驚嚇報警 日大叔慘遭逮捕

據產經新聞報導，日本神戶市一名65歲無業男子，15日上午7點多，赤身裸體走上自家3樓陽台收衣服。由於陽台用的是格柵欄杆，這名大叔坦蕩蕩的「全裸身姿」當場被下方散步經過的20多歲女性盡收眼底。女子受驚嚇後隨即透過公司報警，警方迅速趕抵現場，依涉嫌「公然猥褻罪」將大叔當場逮捕。

在警方偵訊時，大叔坦言自己平常在家中就有全裸的習慣，當時純粹為了順手把曬在外頭的衣服收進來，才一時大意光著身子踏出去，完全沒有任何其他暴露的意圖。不過，由於公寓陽台正對著公眾通行的休閒步道，即使大叔只是圖個一時方便，還是被兵庫縣警神戶北署逮捕。

這起奇葩案件在日網掀起熱烈討論，報導中細節沒有寫得很清楚，網友反應也五花八門。不少人替無辜大叔喊冤：「住在3樓除非拿望遠鏡，哪看得清楚什麼重點部位啊？看不順眼眼睛移開就好，口頭警告不行嗎？動輒逮捕、讓對方留下前科，實在太不近人情！」

也有網友質疑陽台本屬私人領域，自己路人隨意盯著別人家裡看，難道就沒問題？更有網友酸度破表痛批雙標：「常看見女生在橋上大方拿相機拍露天溫泉裡的裸男都沒事，大叔在自家陽台收個衣服就被抓，男人裸體到底犯不犯法，看來全憑看的人當天心情好不好了！」