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味噌湯遭投訴有蟋蟀 日本藏壽司曝調查結果：店內未發現該生物棲息

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名連鎖迴轉壽司「藏壽司」日前發生湯碗內有蟋蟀事件。 路透
日本知名連鎖迴轉壽司「藏壽司」日前發生湯碗內有蟋蟀事件。 路透

日本知名連鎖迴轉壽司「藏壽司」日前爆發食安疑慮。一名日本網友在社群平台Threads發文，「自己平常很少外食，因為平常忙於家事和育兒，才偶爾在15日晚間6點前往藏壽司用餐」。在點了一碗味噌湯且喝了一半後，才赫然發現碗裡竟出現一隻已死亡的蟋蟀，當場嚇傻。

原PO隨即向店員反映，對方僅稱「會徹底落實衛生管理」，並表示不會收那碗湯的費用，隨後整碗全收走。之後發文者在文中寫道，「不是在亂講話，有留下照片和用餐收據」，並表明後續將向保健所（衛生主管機關）投訴。

貼文曝光後引起熱烈討論。有網友指出，蟋蟀的蛋白質豐富，但若未經徹底加熱，恐殘留有害病菌，批評店家出餐時未仔細確認，太不用心，即使是飛蟲誤闖也難辭其咎。更有熱心網友將原PO的照片調亮、放大後驚呼：「這看起來根本不像蟋蟀啊！」讓大批網友驚聲尖叫，全身起雞皮疙瘩，推論可能是成長中的蟑螂。

面對風波延燒，藏壽司總部16日接受日媒「律師.com」採訪時表示已掌握社群發文的投訴，並已主動向衛生主管機關通報，目前也同步委託外部專業機構展開檢驗調查。不過，藏壽司後續也公布了調查結果，聲明「本公司已委由外部專業機構進行全面徹查，並未在店內確認到有該生物棲息之情形」。

藏壽司 味噌湯 日本 食安

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