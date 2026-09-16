屋內垃圾堆5年！他1理由嫌清理費貴想殺價 業者傻眼曝現場照：真可怕

上門找專業服務卻想方設法殺價，往往讓業者哭笑不得。日本一家專門清理垃圾屋與特殊清潔的業者日前在社交平台分享一起案例，一名社會新人因房間堆滿5年的垃圾尋求估價，聽到報價後竟以「我剛畢業、薪水不高」為由要求打折，讓業者無奈直呼清掃成本並不會因為委託人的年齡或收入而降低，貼文曝光後瞬間引發網友熱議。

業者透露，這名年輕男子從學生時期開始長達5年未曾清理垃圾，導致房間內積滿大量垃圾袋與雜物。當男子收到業者評估後的估價金額時，竟露出驚訝表情直言自己才剛步入社會，希望費用能算便宜一點。對此業者幽默反駁，5年份的垃圾並不可能像電信業者辦門號一樣享有「社會新鮮人優惠方案」來減輕負擔。

業者強調，雖然能夠理解顧客的個人處境與經濟壓力，但「付不起」與「理所當然要求算便宜」完全是兩碼子事，並在貼文中附上現場堆滿垃圾袋與雜物的震撼照片。畫面中可見房間地板被無數垃圾袋與寶特瓶淹沒，幾乎難以找到落腳之處，極大的視覺衝擊讓貼文迅速吸引大批網友關注。

照片曝光後，隨即引發日本網友強烈討論，「越來越多這種人，輪到自己付出勞力時就要求高報酬，但要用別人的時間、請專業人士幫忙時，卻妄想能拿到極度廉價的折扣」、「雖然覺得這名委託人很離譜，但我覺得跟是不是Z世代無關，不論在哪個年代都有缺乏常識的人」、「既然嫌貴那就自己動手清啊，要請別人、請專業人士出馬，給予相應的酬勞與費用本來就是天經地義的事」。