幸福生活全是假？人妻隨夫外派國外竟沉迷年下男 偷情1年為這事崩潰

日本一名30多歲的人妻佳奈惠（化名）跟著丈夫及孩子搬到曼谷後，意外認識一名年輕的泰國摩托車司機並發展出婚外情。偷情近一年後，她甚至以孩子為由，讓丈夫先行返日，自己與孩子繼續留在泰國，沒想到丈夫離開後，這段關係反而逐漸走向無法挽回的困境。

據日媒報導，佳奈惠的丈夫任職於大型製造商，因工作派駐海外，一家人便搬到泰國曼谷生活。公司提供的住所位於高級公寓，附近也有許多日本人居住，讓初次過海外生活的佳奈惠很快適應。不過她仍希望多了解當地生活，因此開始利用平日下午時間學習泰語。

某天，她與朋友吃完午餐後，眼看快趕不上接孩子的校車，急忙搭上計程車前往接送地點，卻沒想到途中遇上嚴重塞車，車輛幾乎動彈不得，讓她一度陷入慌亂。

情急之下，佳奈惠乾脆下車，向巷口等客的摩托車計程車司機求助，而她也因此認識了20多歲的泰國青年納特（化名）。納特當時騎著摩托車載她穿梭車陣，順利將她送到孩子校車的接送地點。佳奈惠回憶，摩托車後座與騎士距離很近，途中納特還會趁等紅燈時回頭，用簡單英語與她聊天。

抵達目的地後，佳奈惠用泰語向他道謝，沒想到納特竟露出笑容，用日語回了一句「謝謝，下次見」。這次偶遇讓佳奈惠留下深刻印象，她開始注意起這名年輕司機。此後，每當從車站或外出購物返回住處時，佳奈惠都會刻意搭乘納特的摩托車計程車。

沒多久，兩人開始趁丈夫上班、孩子上學的平日下午約會。佳奈惠也從原本熟悉的日本人聚集區，走進當地較少日本人前往的街區，兩人曾到巷弄裡的小店及一晚只要數百泰銖的平價旅館約會，最後發展出肉體關係。

佳奈惠坦言，丈夫工作繁忙，回家後往往累得直接睡著，兩人自從生下孩子後幾乎沒有性生活。相較之下，納特雖然日語不流利，卻會直接稱讚她漂亮、表達喜歡，讓她在對方懷抱中重新感受到自己被當成一名女性看待。

然而，這段關係維持近1年後，佳奈惠迎來不得不面對現實的時刻。丈夫的海外派駐期限即將結束，公司也通知他準備返日。原本一家人應該共同準備回國，但佳奈惠不想與納特分開，因此以「孩子很可憐，希望留到學期結束」為由，要求繼續留在泰國。最後，丈夫先獨自返回日本，佳奈惠則帶著孩子繼續留在曼谷。

沒想到丈夫離開後，她非但沒有因此過得更加自由，反而開始看清這段關係的極限。佳奈惠表示，兩人雖然可以更自由地見面，但語言、成長環境及收入差距等問題逐漸浮現，她也開始意識到自己與納特根本無法想像共同的未來。

「我對丈夫已經沒有感情了，但也無法想像和納特一起生活的未來」，佳奈惠獨自帶著孩子留在泰國的消息，很快在當地日本人駐派家庭的小圈子裡傳開。有人開始私下議論她疑似與當地男子出軌，甚至認為她是為了對方才選擇留在泰國，讓佳奈惠的情緒更加混亂。