來面試的竟是一位AI？應徵者露3大破綻 CEO秒識破當場喊停

一家專做生成式AI的公司，竟疑似碰上「AI求職者」。日本KOWRO執行長原田祐二在線上面試時，發現應徵者念錯公司名稱、嘴型與聲音不同步，回答還出現不自然延遲，當場打斷並結束面試。影片曝光後引發熱議，朝日電視台也訪問原田，追查AI冒名應徵的新型風險。

影片中的應徵者將公司名稱「KOWRO」念成「COLO」，說話聲音與嘴型也未同步。原田多次試圖插話，對方仍繼續說下去，回應之間還出現時間差，讓熟悉生成式AI的原田察覺異狀。

原田詢問對方是否使用AI，應徵者先將影音錯位歸因於網路延遲，隨後否認，卻以不自然措辭回答是「您本人正在說話」，原田因此中止面試。他受訪表示，利用AI欺騙他人並不恰當，也浪費面試人員的時間。

這場面試最具戲劇性的地方，在於KOWRO本身就是以生成式AI為核心的公司，業務涵蓋AI聊天、翻譯與語音合成等領域。疑似AI應徵者遇上熟悉AI的面試官，幾個細微破綻很快便被察覺。

原田公開影片時也幽默表示，公司正在加速招募「人類」，意外讓這場面試成為另類徵才宣傳。不過，他同時強調，公開影片的主要目的仍是提醒企業注意新型態的冒名風險。

日本科技媒體 ITmedia AI＋記者三上洋指出，近年國際間確實出現北韓IT人員利用假身分及AI技術應徵遠距工作的案例。不過，目前沒有證據顯示這名應徵者與北韓有關。