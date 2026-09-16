結婚11年都不知…岳父葬禮突現近20名神秘賓客 女婿見白包金額驚呆

有些人看似平凡溫和，卻可能藏著家人都鮮少提起的過去。日本一名40歲男子結婚11年，直到岳父過世、參加葬禮時，才從妻子口中得知，平時總是面帶笑容、對他十分親切的岳父，過去竟曾是黑道成員；更讓他意外的是，原本只有親友參加的家族葬禮，當天竟陸續出現近20名外表凶悍的男子。

據日媒《日刊SPA》報導，男子若山宏司（化名）11年前與妻子結婚，妻子是單親家庭出身。婚前第一次拜訪妻子家時，岳父還曾向他鞠躬，拜託他好好照顧女兒。兩人結婚後，岳父每年也會到家中吃飯一、兩次，在若山眼中始終是個溫和親切的長輩。

沒想到幾年前岳父因病過世，若山才意外發現對方過去的身分。他在處理遺體時注意到岳父身上的傳統刺青，妻子這才向他坦白，「對不起，一直瞞著你」。原來岳父過去曾是黑道成員，妻子還在小學時就已經退出，但此前曾數度入獄，最後一次入獄時，岳父主動提出與妻子的母親分開。

岳父約30多歲後期退出組織，透過熟人介紹進入建設公司工作，一直到過世前幾年才退休。若山表示，岳父在公司工作期間相當認真，也深受同事及年輕員工信賴，「總是笑咪咪的，完全看不出來曾經是黑道」。

然而，真正讓若山感受到岳父過去身分的，是葬禮當天發生的一幕。由於當時仍處於疫情期間，若山原本以為會只有少數親屬到場，沒想到會場卻陸續出現一群外表凶悍的男子，約有近20人。這些男子似乎都是岳父過去認識的人，若山無法確認他們當時是否仍是組織成員，但從彼此互動及背景來看，他推測應該都是岳父過去在組織時期認識的人。

更讓他意外的是，這些人在儀式開始前便離開，每個人停留大約只有10分鐘。若山曾想挽留對方，卻有一名看似與岳父年紀相仿的男子表示，「像我這樣的人待太久，反而會造成你們困擾」。

除了來客身分令人意外，眾人留下的香奠金額也讓若山相當震驚。一般工作往來對象或朋友過世時，香奠通常約5000至1萬日圓（約新台幣1025至2051元），但這群人幾乎每個人都包了5萬至10萬日圓（約新台幣1萬至2萬元），甚至有人給得更多。

若山表示，岳父的哥哥與妻子母親似乎早已習慣這樣的情況，但他與妻子都對金額感到驚訝。岳父退出組織已經超過25年，聽妻子說，岳父當年似乎也曾擔任一定職位，至於退出後是否仍與過去的人保持聯絡，則不清楚。

回想起來，若山也想起岳父當年送給自己的結婚賀禮。雖然岳父本人沒有出席婚宴，卻提前送來一個信封，裡面竟裝著50萬日圓（約新台幣10萬元）。當時若山與妻子都相當吃驚，他打電話致謝時，岳父只說自己「只能做到這樣」，並表示女兒從小就吃了不少苦。

就連若山的孩子出生時，岳父也送上50萬日圓的紅包。若山坦言，這筆錢對當時的家庭來說確實幫助很大，岳父出手闊綽的性格，如今想來或許與過去的生活經歷有關。雖然妻子與岳母都曾為隱瞞岳父的過去向若山道歉，但他並沒有因此改變對岳父的看法。他表示，自己最初確實很驚訝，但那畢竟都是過去的事情，在他眼中，岳父始終是一名溫柔的長輩，也是個疼愛孫女的爺爺。