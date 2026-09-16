「全世界都討厭中國人」引爆衝突？中國女子首爾弘大怒拉扯 嬰兒遭波及

韓國首爾弘大AK廣場（AK Plaza）日前發生一起跨國肢體衝突。據報導，疑似因一名西方女子說出「全世界都討厭中國人」，引發一名中國籍女子不滿，雙方隨即在商場內爆發激烈口角與肢體衝突，過程中甚至波及同行嬰兒。直到警方到場將雙方分開，事件才告一段落。

相關影片曝光後引發熱議，不少網友認為，中國女子情緒過於激動，衝突過程又波及無辜孩童，行為相當不妥。

一句「全世界討厭中國人」引爆口角

事件發生於9月9日，地點位在韓國首爾弘大AK廣場。綜合媒體報導，衝突起因疑似是一名法國籍女子與同行友人在商場內提及「全世界討厭中國人」等言論，恰好被路過的一名中國籍女子聽見。

中國女子聞言後情緒激動，隨即上前與對方理論，雙方之後爆發口角，甚至出現拉扯。

雙方相互拉扯 同行女子怒喊「太瘋狂」

網路流傳影片顯示，一名身穿黑衣的中國女子與兩名西方女子發生拉扯，現場一度相當混亂。中國女子情緒十分激動，不斷向周圍民眾大喊「請幫幫我」、「幫我叫警察」，但現場圍觀民眾並未立即介入。

其中一名西方女子試圖推著嬰兒車離開，但中國女子仍緊抓著對方的灰色上衣不放。

爭執期間，坐在嬰兒車內的嬰兒疑似受到驚嚇而放聲大哭，另一名同行西方女子則試圖將兩人拉開，並大喊「so crazy！（太瘋狂了！）」。

之後兩名西方女子在現場民眾協助下暫時與中國女子分開，隨即推著嬰兒車離開。不過中國女子之後又再度上前，過程中疑似碰撞到抱著孩子的西方女子。

直到警方抵達現場並將雙方分開，衝突才得以平息。

警方到場帶回調查

據現場目擊者表示，他們向警方提供事發畫面時，中國女子仍相當憤怒，並表示「我要告死她們」、「我要她們賠我一百萬」。

目擊者指出，警方之後將雙方分批帶回調查，現場並未對西方女子上手銬，嬰兒看起來也沒有明顯受傷。

網友熱議：為何要波及無辜小孩？

影片在社群平台曝光後，引發大量網友討論。有人表示「為什麼這件事情要牽扯到無辜小孩？」、「媽媽真的是拚了命想保護孩子」。

也有網友認為，若確實遭遇歧視，仍應以理性方式處理，留言表示「被歧視是真的，但應該用道理回應，而不是讓衝突失控」。

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文章授權轉載自《香港01》