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每天睡30分鐘！日男直播入浴「小鳥探頭 」出事了 網笑：睡覺很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
堀大輔不慎在直播中露出部分生殖器，不僅影片直接被中斷，事故畫面也在網路瘋傳。圖／取自X@d_holi
堀大輔不慎在直播中露出部分生殖器，不僅影片直接被中斷，事故畫面也在網路瘋傳。圖／取自X@d_holi

日本商人、作家和健美運動員的堀大輔 ，聲稱自己多年來維持「一天只睡30分鐘」，而在網路上掀起話題。近日，堀大輔在YouTube開始為期7天、24小時不間斷的直播，不料卻發生「露鳥」放送事故，不僅直播直接被中斷，社群更湧入大量的「鳥兒探頭」畫面，更有人吐槽「再次讓我深刻體會到睡眠的重要性」。

日媒Sirabee報導，堀大輔因「微睡眠」多次在網路上引發熱議，甚至遭到批評，為了洗刷質疑聲浪，他自本月9日展開一周24小時直播。不料，今（15）日凌晨堀大輔入浴時，不慎露出部分生殖器，該畫面透過直播全球放送，網友們也瘋狂轉發「案發經過」到社群平台X上，直播不過多久也被強制中斷。

面對露鳥爭議，堀大輔也火速道歉表示，「不好意思，真是非常抱歉。我真的搞砸了，真的覺得很丟臉就是了」。堀大輔也喊話工作人員以及相關人士，希望相關畫面不要再被截圖或轉發，同時呼籲大家若想抨擊，請只針對他一個人，不要上升到其他人身上。

由於堀大輔的微睡眠24小時直播，先前就有出現疑似打呼並沉睡了約27分鐘的情況，當時就被不少網友抨擊，「根本睡死了吧？」、「根本是靜音睡眠者」。此次再發生生殖器露出、直播中斷的狀況，有網友接著開酸，「因為想睡覺故意被中斷，所以才做出這種極限行動嗎？」也有人緩頰，「不睡覺就會有這種失誤吧」、「他用行動證明睡覺有多重要了」。

直播出現重大放送事故後，「堀大輔的雞雞（堀大輔のちんこ）」一直高掛在日本X熱搜關鍵字上，就連本人都發文稱「日本趨勢榜上出現了『堀大輔』…」。儘管24小時直播一度中斷，但根據ASCII.jp報導，堀大輔已經以新的標題重啟直播，目前該計畫仍在進行中。

日本 網紅 直播 YouTube 生殖器

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