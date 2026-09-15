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退休坐擁1275萬還有年金！70歲夫妻爽玩2年 回頭一算嚇傻：金錢感覺麻痺了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一對70歲夫妻退休時後決定享受人生，開始住高級飯店、出國旅遊，沒想到短短2年後，重新盤點存款時嚇傻。示意圖／AI生成
日本一對70歲夫妻退休時後決定享受人生，開始住高級飯店、出國旅遊，沒想到短短2年後，重新盤點存款時嚇傻。示意圖／AI生成

日本一對70歲夫妻退休時坐擁6200萬日圓（約新台幣1275萬元）資產，每月還有31萬日圓（約新台幣6.4萬元）年金收入，原以為老後終於可以好好享受人生，開始住高級飯店、出國旅遊。沒想到短短2年後，夫妻重新盤點存款，才驚覺資產竟已少了700萬日圓（約新台幣144萬元），妻子忍不住驚呼：「我們花成這樣真的沒問題嗎？」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，隆夫與洋子（皆為化名）過去生活相當節儉，海外旅行不多、外食也只有每月幾次。丈夫68歲退休時，加上存款與退休金，夫妻金融資產約有6200萬日圓，房貸也已繳清，2名子女都已獨立，因此兩人開始認為「存了這麼多，如果最後沒花掉也很可惜」。

夫妻隨後逐漸提高生活品質，先到北海道住高級旅館，半年後安排約10天歐洲旅行，隔年又飛往夏威夷，機票還特地升等，飯店也選擇過去捨不得住的價位。不只旅遊，兩人的外食、服飾支出也增加，家中沙發、電視等家具家電陸續汰換。洋子回憶：「就算花10萬日圓（約新台幣2.1萬元），也還有6000多萬，可能就是這樣讓金錢感覺麻痺了。」

直到家中熱水器、冷氣接連需要更換，洋子才重新整理夫妻帳戶，赫然發現原本6200萬日圓的資產，2年後只剩約5500萬日圓（約新台幣1131萬元），等於少了700萬日圓。其中光是國內外旅行與住宿，2年就花掉約300萬日圓（約新台幣61.7萬元），再加上家具、家電、外食與購物，全年支出已明顯高於年金收入。

夫妻這才發現，真正的問題不是「還剩多少錢」，而是一直沒有計算「每年會花掉多少」。兩人最後沒有完全停止旅遊，而是重新設定年度預算，降低海外旅行頻率，並替休閒、外食與購物設定上限。洋子坦言，旅行本身並不後悔，「但覺得有6200萬日圓就可以放心花，這個想法是錯的。」

根據日本總務省2025年家庭收支調查，65歲以上無業夫妻家庭每月平均可支配所得約22萬1544日圓（約新台幣4.6萬元），消費支出則約26萬3979日圓（約新台幣5.4萬元），平均每月支出比收入多約4萬2435日圓（約新台幣8700元）。退休後動用存款並不罕見，但若生活水準一次拉高，資產縮水速度也可能超出預期。

年金 退休 夫妻 日本

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