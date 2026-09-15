孫女考上大學 70歲嬤秒贊助20萬學費！半年後卻只剩心寒

日本一名70歲婦人智子（化名），每月靠16萬日圓（約新台幣3.3萬元）年金生活，得知18歲孫女考上私立大學後，主動拿出100萬日圓（約新台幣20.6萬元）幫忙支付學費。沒想到半年後，孫女因課業、社團與打工愈來愈忙，聯絡逐漸減少，也讓她開始感到失落，坦言：「出了學費，也不代表我的心就會被填滿。」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，智子8年前喪夫，目前獨自居住，名下有一間已繳清房貸的公寓，存款約1600萬日圓（約新台幣329萬元）。得知孫女考上大學後，她主動向女兒表示：「我出100萬日圓吧。」即使女兒一度婉拒，她仍堅持「還有存款，能花在孫女身上比較開心」。

收到這筆錢後，孫女也特地打電話道謝，還說「奶奶，真的謝謝妳，我會好好念大學」。剛入學那段時間，孫女會傳校園照片、分享生活，讓智子相當開心，甚至覺得自己重新參與了孫女的人生。

不過半年後，隨著孫女忙於上課、社團與打工，聯絡頻率逐漸恢復原本狀態。智子偶爾傳訊息關心，只得到「最近很忙」等簡短回覆，這才發現自己其實曾期待，出了學費後能和孫女更常吃飯、聊天，「我只是自己默默期待了。」

智子表示，自己並不後悔拿出100萬日圓，只是後來才意識到，心裡多少藏著「幫上忙後，或許能在家人心中多一點位置」的期待。如今她不再認為一定要花大錢才能維持家人關係，孫女沒主動聯絡時，就透過女兒了解近況，有空再一起吃飯。