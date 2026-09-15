快訊

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

聽新聞
0:00 / 0:00

佛壇塞到完全沒縫隙！16歲女高中生「超狂布置」 誦經師父笑翻還掏手機拍照

聯合新聞網／ 綜合報導
日16歲女高中生有別於傳統，把祭祖佛壇塞成澎湃豐盛的零食趴，還附上亮點。 圖／Pakutaso
日16歲女高中生有別於傳統，把祭祖佛壇塞成澎湃豐盛的零食趴，還附上亮點。 圖／Pakutaso

日媒Maidona News報導，一篇有別於傳統、別出心裁的「超狂佛壇布置」在社群上引起熱烈討論。文中照片可見，在盂蘭盆節祭祖期間，家中佛壇上擺的不是傳統素雅的供品，而是滿滿的番茄辣泡麵、咖哩塊、大西瓜、軟糖與洋芋片，就連愛犬的照片也一併列入，色彩繽紛的零食把整座佛龕擠得水洩不通，就像隨時要開始狂歡的派對。而這座豐盛澎湃的佛壇，全出自一名16歲女高中生之手。

女孩的父親@ designstudio_lip.c笑著分享家中特別的祭拜習慣，女兒從小就習慣在佛壇前張羅，更秉持「絕不允許留下一絲縫隙」的強烈執著，非得把供品疊得像山一樣高。最令人莞爾的亮點是，在這一整桌零食山旁，家人一定會端端正正奉上一瓶「征露丸」，這是全家無厘頭又溫暖的默契。「擔心阿公阿嬤在天上一口氣吃太多，肚子會不舒服！」父親笑著說，家裡向來喜歡熱鬧，長輩生前豪爽又極度寵愛孫女，若中規中矩地祭拜可能反被託夢抱怨。

這場跳脫框架的排場，原本讓家人做好了「肯定會被罵」的心理準備，沒想到竟徹底收服了前來誦經的師父。當有430年歷史的浄土真宗名寺師父踏進家門、看見這座被零食淹沒的佛桌時，非但沒動怒，反在佛前當場爆笑出聲，甚至忍不住掏出手機拍照留念。

影片曝光後融化無數網友，大家紛紛留言「笑著笑著眼淚就流下來了」、「阿公阿嬤現在肯定在天上炫耀寶貝孫女」。這份不受繁文縟節拘束的心意，不僅沖淡了離別的傷感，也讓傳統祭祖變成一場跨越時空、充滿溫度與笑聲的家族同樂會。

住持 零食 手機 日媒 日本 祭祖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出身醫生世家…昔泡泡浴紅牌苦讀上慶應法律系 27歲已成行政書士當老闆

買藥包機加酒還有剩！韓人赴日瘋搶瘦瘦針 專家警告嚴重後果

她搭新幹線換到吉伊卡哇限量包 遭奇葩母女索討：可分1個嗎？

穿日本浴衣配球鞋！好萊塢男星訪韓踩大雷 挨轟「不尊重地主國」

相關新聞

對答如流卻眼神飄忽！日企驚見「AI替身」代打面試 全球逾5千家企業受害

據日媒朝日電視台報導，東京一家科技公司在遠距面試時，發現應徵者雖能流利說出自己的經歷，畫面上卻顯示出一些奇怪的地方。面試官發現對方說話的聲音與嘴型完全對不上、眼神飄忽游移，甚至把公司名稱唸錯。當面試官忍不住打斷並質疑「你是用AI在說話嗎」時，對方辯稱「不是，是『您本人』（ご自身）在說話」，這種搞錯敬語使用方式的離譜行為，讓面試官當場斷定對方是AI，馬上退出會議。事後更有另一家企業出面證實，也遇過同一張臉孔與聲音的AI應徵者上門面試。

佛壇塞到完全沒縫隙！16歲女高中生「超狂布置」 誦經師父笑翻還掏手機拍照

據日媒Maidona News報導，一篇有別於傳統、別出心裁的「超狂佛壇佈置」在社群上引起熱烈討論。文中照片可見，在盂蘭盆節祭祖期間，家中佛壇上擺的不是傳統素雅的供品，而是滿滿的番茄辣泡麵、咖哩塊、大西瓜、軟糖與洋芋片，就連愛犬的照片也一併列入，色彩繽紛的零食把整座佛龕擠得水洩不通，就像隨時要開始狂歡的派對。而這座豐盛澎湃的佛壇，全出自一名16歲女高中生之手。

多倫多163公分華裔女嫁122公分工程師 無懼網友惡言「41公分身高差」婚照爆紅

加拿大多倫多一對夫妻因相差約41公分的身高，在社群平台掀起熱烈討論。女方是身高約163公分的華裔企業家安妮塔・溫・李（Anita Wing Lee），男方則是罹患軟骨發育不全症、身高約122公分的非裔工程師蒂姆・穆圖（Tim Muttoo）。兩人從多年好友發展成戀人，一路克服外界眼光與網友質疑，並於2025年步入婚姻。

紐約華裔住宅淪TikTok打卡點！車輛堵門挑釁博流量 屋主趕人背後有洋蔥

為了拍TikTok影片、衝流量，創作者究竟可以做到什麼程度？美國紐約布魯克林班森賀（Bensonhurst）一戶華裔家庭，因住家私人車道停車問題，與鄰居爆發長達數年的糾紛。沒想到事件近期在TikTok掀起惡搞潮，每周都有數百輛車惡意前往，故意停在該戶私人車道前，甚至猛踩油門、按喇叭製造噪音，目的竟是挑釁屋主衝出家門怒罵，再將過程拍成影片上傳網路賺取流量，讓原本的鄰里糾紛演變成嚴重的網路霸凌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。