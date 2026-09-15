佛壇塞到完全沒縫隙！16歲女高中生「超狂布置」 誦經師父笑翻還掏手機拍照

據日媒Maidona News報導，一篇有別於傳統、別出心裁的「超狂佛壇布置」在社群上引起熱烈討論。文中照片可見，在盂蘭盆節祭祖期間，家中佛壇上擺的不是傳統素雅的供品，而是滿滿的番茄辣泡麵、咖哩塊、大西瓜、軟糖與洋芋片，就連愛犬的照片也一併列入，色彩繽紛的零食把整座佛龕擠得水洩不通，就像隨時要開始狂歡的派對。而這座豐盛澎湃的佛壇，全出自一名16歲女高中生之手。

女孩的父親@ designstudio_lip.c笑著分享家中特別的祭拜習慣，女兒從小就習慣在佛壇前張羅，更秉持「絕不允許留下一絲縫隙」的強烈執著，非得把供品疊得像山一樣高。最令人莞爾的亮點是，在這一整桌零食山旁，家人一定會端端正正奉上一瓶「征露丸」，這是全家無厘頭又溫暖的默契。「擔心阿公阿嬤在天上一口氣吃太多，肚子會不舒服！」父親笑著說，家裡向來喜歡熱鬧，長輩生前豪爽又極度寵愛孫女，若中規中矩地祭拜可能反被託夢抱怨。

這場跳脫框架的排場，原本讓家人做好了「肯定會被罵」的心理準備，沒想到竟徹底收服了前來誦經的師父。當有430年歷史的浄土真宗名寺師父踏進家門、看見這座被零食淹沒的佛桌時，非但沒動怒，反在佛前當場爆笑出聲，甚至忍不住掏出手機拍照留念。

影片曝光後融化無數網友，大家紛紛留言「笑著笑著眼淚就流下來了」、「阿公阿嬤現在肯定在天上炫耀寶貝孫女」。這份不受繁文縟節拘束的心意，不僅沖淡了離別的傷感，也讓傳統祭祖變成一場跨越時空、充滿溫度與笑聲的家族同樂會。