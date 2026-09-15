紐約華裔住宅淪TikTok打卡點！車輛堵門挑釁博流量 屋主趕人背後有洋蔥

為了拍TikTok影片、衝流量，創作者究竟可以做到什麼程度？美國紐約布魯克林班森賀（Bensonhurst）一戶華裔家庭，因住家私人車道停車問題，與鄰居爆發長達數年的糾紛。沒想到事件近期在TikTok掀起惡搞潮，每周都有數百輛車惡意前往，故意停在該戶私人車道前，甚至猛踩油門、按喇叭製造噪音，目的竟是挑釁屋主衝出家門怒罵，再將過程拍成影片上傳網路賺取流量，讓原本的鄰里糾紛演變成嚴重的網路霸凌。

不過，屋主也透露，家中有一名94歲、身體狀況不佳的長輩，隨時可能需要緊急送醫，因此必須24小時保持車道暢通。

私人車道爭議始於2021年 華裔屋主控遭種族歧視

據《紐約郵報》及相關媒體報導，這場停車糾紛始於2021年。65歲華裔屋主陳先生（Frank Chen）與家人搬進這棟住宅後，發現自家私人車道經常被鄰居及外送、送貨人員當成臨時停車處。

陳家表示，一開始只是禮貌請對方移車，沒想到後來卻有人朝他們吐口水、在樹下便溺，甚至出現涉及種族歧視的言論。

陳先生的女兒後來將相關過程拍攝記錄，並上傳至YouTube頻道「Thou Shall Not Harass Thy Neighbor」及TikTok帳號，希望藉此保留證據。

網友發起「測試」號召 每天逾10輛車上門狂按喇叭

直到今年8月初，一名自稱住在附近的男子拍下自己被陳先生父女要求移車的影片，上傳網路後累積超過700萬次觀看。

該男子隨後更號召網友前往現場「測試」陳家反應，結果引發大量網友爭相模仿。

報導指出，每天都有超過10輛車專程前往陳家住處，故意堵住私人車道，有些駕駛甚至選在半夜狂按喇叭，只為了刺激陳家成員衝出家門破口大罵，再把整個過程拍下來上傳網路換取曝光。

家中有94歲病父 屋主：車道必須隨時保持暢通

陳先生接受媒體訪問時無奈表示，家中94歲父親年事已高且身體狀況不佳，隨時可能需要緊急送醫，因此住家車道必須24小時保持暢通。

陳先生氣憤表示：「我不知道為什麼TikTok用戶要跑來這裡騷擾我們，我們根本不認識彼此。為什麼不能讓我們清靜一點？」

他也強調：「我們不會搬走。這是我的房子，不要堵住我的車道。」

鄰居反控「難溝通」 市府紀錄顯示車道合法

不過，周邊居民對陳家也有截然不同的說法。多名鄰居以「瘋狂」、「難以溝通」形容陳氏父女，指控他們不分晝夜辱罵經過的路人。

一名化名Snow的鄰居坦言，自己確實曾對陳家使用帶有種族歧視意味的言語，但聲稱是因長期遭到對方跟蹤及挑釁才做出反擊。

隨著社區關係日益緊張，鄰居也頻繁撥打紐約311市民專線，檢舉陳家私人車道涉嫌違建或未經許可改建。

不過，市府公開紀錄顯示，該房屋確實擁有合法私人車道。儘管如此，在接獲大量檢舉後，紐約市建築局（Department of Buildings，DOB）仍表示，將派員到場實地檢查，確認該處路緣開口（curb cut）及相關施工是否完全符合規定。

警方接獲十多起陳家騷擾報案

紐約市警察局（NYPD）表示，截至目前已接獲陳家提出至少十多起騷擾報案，不過相關案件經調查後均已結案。

警方目前持續與住戶溝通，也建議陳家面對刻意挑釁時盡量保持冷靜，避免情緒反應反而成為網路騷擾者拍攝影片、獲取流量的素材。

這類違規停車引發的亂象，也暴露出紐約市執法上的困境。依照當地交通法規，阻擋私人車道雖屬違法，但必須由警方親自到場確認並開出罰單後，拖吊公司才能合法將車輛拖走。

若民眾透過311市民專線通報這類非緊急案件，警方到場處理往往需要等待數小時，也讓這類短時間違停、刻意挑釁的行為難以即時制止。

事件曝光後，網友看法兩極。有人認為屋主的反應過於激烈，也有人對陳家表示同情，認為長年面對私人車道遭堵，確實可能造成相當大的精神壓力。

有網友留言表示：「如果你沒有經歷過車道長期被堵住的困擾，就不會理解他們這麼多年來，因違停車輛所承受的壓力。」

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文章授權轉載自《香港01》