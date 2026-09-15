多倫多163公分華裔女嫁122公分工程師 無懼網友惡言「41公分身高差」婚照爆紅

加拿大多倫多一對夫妻因相差約41公分的身高，在社群平台掀起熱烈討論。女方是身高約163公分的華裔企業家安妮塔・溫・李（Anita Wing Lee），男方則是罹患軟骨發育不全症、身高約122公分的非裔工程師蒂姆・穆圖（Tim Muttoo）。兩人從多年好友發展成戀人，一路克服外界眼光與網友質疑，並於2025年步入婚姻。

外型與理想型差很大 男方告白數次遭拒

這段愛情故事始於2021年。李女在朋友舉辦的派對上認識蒂姆，兩人接受加拿大媒體《CP24》訪問時回憶，李女坦言，最初只把對方視為普通朋友。

當蒂姆向她表達心意時，她一方面擔心戀愛會破壞兩人的友情，另一方面也因蒂姆的外型與自己過去心目中的「理想伴侶」有很大差距，因此數度婉拒，甚至多次強調「我們只能當朋友」。

不過，隨著相處時間增加，李女逐漸打破過去對「理想伴侶」的既定外貌框架，發現蒂姆其實具備許多她真正重視的內在特質。

「他很善良，有領導力，也很有遠見。」李女如此形容丈夫。

兩人的關係最終從朋友昇華為戀人，並決定攜手共組家庭。

「41公分身高差」婚紗照爆紅

李女也提到，自己曾受到澳洲勵志演說家尼克・胡哲（Nick Vujicic）的愛情故事啟發，開始重新思考過去對伴侶外在條件的要求。

隨著她與蒂姆相處愈來愈深入，她也逐漸發現，比起外貌與身高，真正重要的是彼此是否擁有相近的價值觀，以及能否建立深刻而真誠的連結。

兩人於2024年9月訂婚，並在2025年舉辦婚禮。婚後公開的一系列婚紗照，由於兩人相差約41公分的身高形成鮮明對比，很快就在Instagram引發關注，累積數萬人按讚。

化身「留言護衛」幫妻子擋網路霸凌

這段婚姻獲得不少網友祝福，但同時也招來許多嘲諷及惡意質疑。面對大量網路攻擊，李女一度感到難以招架。

蒂姆因此主動扮演起「留言護衛」（Comment Shield）的角色，協助妻子過濾、攔截惡意留言，避免她受到更多傷害。

相較於網路上的負面聲音，兩人更珍惜那些因他們的故事而獲得鼓舞的網友。

李女表示：「我們收到很多非常感人的留言。有些人覺得，我們打開了他們的心，讓他們相信愛情還有更多可能。」

投身水資源公益 新書分享兩人愛情歷程

蒂姆除了是工程師與企業家，也投入國際水資源公益工作，參與H2O4ALL與One Drop Global等組織，致力協助資源不足地區取得乾淨水源。

為了分享兩人的生命與感情歷程，蒂姆也出版新書《Love Can Grow: Knowing Your Worth, Building Real Connection and Finding True Love》，於今年9月1日出版。

未來兩人也計畫持續透過官方網站及社群平台分享生活，希望藉由自己的故事，傳達關於自我價值、人際連結與愛情的更多可能性。

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文章授權轉載自《香港01》