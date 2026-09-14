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影／日本52歲網紅暴雨跪「路邊水坑」洗頭 血尿高燒恐引發敗血症

香港01／ 撰文／張子傑
日本直播網站「Kick」成員ぞっくん 9月7日在千葉等關東地區直播暴雨期間，按網友要求冒雨用水坑內的積水洗頭，結果感染細菌生病。圖／ 截自X@sxzBST
日本直播網站「Kick」成員ぞっくん 9月7日在千葉等關東地區直播暴雨期間，按網友要求冒雨用水坑內的積水洗頭，結果感染細菌生病。圖／ 截自X@sxzBST

日本千葉縣9月初遭暴雨侵襲，一名網紅在現場直播情況期間，按網友提議對方在一個水坑中洗頭，結果持續發高燒，經檢查後證實感染細菌。

日媒《Sponichi Annex》（スポニチアネックス）9月14日報導，日本直播網站「Kick」成員ぞっくん 7日在千葉縣直播暴雨情況，有網友提出對方冒雨塗洗髮精，再用水坑內的積水洗頭。

52歲的ぞっくん答應，由片段可見，他塗上洗髮精後，隨即跪在路邊，再兩度將頭栽進水坑內洗頭，其後返回車內。

當時有其他網友直言噁心，而他在10日於社群平台X上載一份化驗報告的照片，稱自己在過去兩天持續發燒，體溫維持在攝氏38度，並且由9日起有排尿困難及血尿的情況，於是到醫院接受檢查。

ぞっくん估計，很有可能與當天直播時頭浸污水時感染細菌有關，稱自己並非感染冠狀病毒或流感。他提到驗尿結果證實檢出大量細菌，醫生因此已經處方藥物，假如屆時仍未康復，就可能代表腎臟受感染細菌而需要進一步檢查。

不少網友對ぞっくん的情況表達慰問，稱大家都要保重身體。亦有意見認為，他可能患上腎盂腎炎，指如果病情惡化或會導致敗血症，因此對方及早求醫是正確做法。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 千葉縣 暴雨 網紅 敗血症 血尿

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